Balón de Oro 2026: Charlyn Corral, la mexicana gana el premio a la mejor delantera del mundo

La gala del Balón de Oro 2026 ha dado un momento histórico para el futbol mexicano, ya que Charlyn Corral ha ganado el premio a la mejor delantera del mundo del año.

La mexicana obtuvo el Trofeo Gerd Müller por encima de estrellas internacionales como Alexia Putellas, Carolien Graham, Ewa Pajor, Claudia Pina, entre otras.

Se trata de un premio de enorme trascendencia para el futbol femenil mexicano y para el futbol mexicano en general, pues Corral se convierte en la primera mexicana en la historia en ganar este galardón, que reconoce a la máxima anotadora de la temporada entre club y selección

El reconocimiento llega respaldado por cifras demoledoras. La hidalguense se consolidó como pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil (Clausura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025), rompiendo su propio récord al anotar 22 goles en la fase regular del Apertura 2025.

En enero de 2026 la IFFHS la nombró máxima goleadora del planeta por segundo año consecutivo con 57 tantos (50 con las Tuzas y siete con la Selección Mexicana), superando a figuras como Ewa Pajor y Katie Wilkinson.

Este triunfo de Corral, referente ofensiva de Pachuca y de la Selección Nacional, eleva el perfil del futbol femenil mexicano en el escenario internacional y demuestra que el talento y la producción de gol de nuestras jugadoras pueden competir al máximo nivel mundial.

Charlyn Corral: “Los sueños no se cumplen, se superan”

Al momento de recoger su reconocimiento, Charlyn Corral dio un discurso muy emotivo, donde estuvo casi al borde de las lágrimas y donde, además, reconoció a su compatriota Scarlett Camberos.

Me encuentro muy feliz de estar aquí. Ser la primera mexicana en recibir este reconocimiento me llena de orgullo, porque sé que en mi país están haciendo bien las cosas en el futbol femenil. Prueba de ello es mi compañera Scarlett que también está aquí”, señaló.

De igual manera, enfatizó sentirse orgullosa de que todo su trabajo ha rendido frutos con este reconocimiento.

Después de 20 años de carrera, hoy me doy cuenta que la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena”, añadió.

Por último, agradeció a Pachuca, club que le abrió las puertas y donde ha podido brillar en México, y sobre a su familia, llegando casi a las lágrimas.