Un balón de la final del Mundial 2026 alcanza precio de colección: se vende en 110 mil dólares

El balón que estuvo en el escenario más importante del futbol mundial cambió de dueño por una cifra que confirma el valor histórico de los objetos vinculados a una Copa del Mundo. La pelota utilizada durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina fue subastada en 110 mil dólares, convirtiéndose en una de las piezas más cotizadas de la colección “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund”.

La subasta, organizada por la casa Christie’s, cerró después de una semana de pujas internacionales y recaudó 652 mil 630 dólares, una cantidad que superó ampliamente las expectativas iniciales. Participaron compradores de 24 países, interesados en adquirir artículos que estuvieron directamente relacionados con la competencia y el espectáculo del torneo.

El balón de la final, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, entre España y Argentina, alcanzó el mismo valor que una de las piezas más buscadas de la noche que fue la camiseta utilizada por Jimin, integrante de BTS, durante el espectáculo de medio tiempo.

Rara vez las personas tienen la oportunidad de competir por objetos tan recientes y directamente salidos del campo”, explicó Elizabeth Seigel, responsable de colecciones privadas e icónicas de Christie’s, al destacar la fuerza que mantiene actualmente el mercado de memorabilia deportiva.

La camiseta de BTS supera expectativas

El grupo surcoreano BTS fue uno de los grandes protagonistas de la subasta. Los objetos utilizados por sus integrantes durante la interpretación de “Dynamite” en el medio tiempo generaron ingresos por 300 mil 300 dólares, casi la mitad del total recaudado.

Además de la camiseta de Jimin, vendida en 110 mil dólares, otros artículos del grupo también alcanzaron cifras importantes. La bufanda utilizada por V y la chamarra de Jung Kook llegaron a 46 mil 200 dólares cada una; los pantalones de Suga se vendieron en 33 mil dólares; los guantes de J-Hope alcanzaron 28 mil 600 dólares; las botas de RM llegaron a 19 mil 800 dólares y el cinturón de Jin fue adquirido por 16 mil 500 dólares.

La popularidad mundial de BTS convirtió sus artículos en las piezas más rentables de la colección, superando incluso a algunos objetos vinculados con figuras deportivas.

Messi, Madonna y Bieber también tuvieron piezas

Entre los lotes más destacados apareció una camiseta de local de Argentina firmada por Lionel Messi y entregada como regalo a Shakira, la cual fue vendida por 66 mil dólares.

La camiseta de Messi alcanzó 66 mil dólares Captura de pantalla

También fueron subastados unos guantes sin dedos utilizados y firmados por Madonna durante su presentación inicial del espectáculo, que alcanzaron 41 mil 800 dólares, además de unos tenis “Skylrk” usados por Justin Bieber durante su interpretación acústica de “Everything Hallelujah”, adquiridos por 26 mil 400 dólares.

La colección también incluyó elementos relacionados con Coldplay. Un setlist del espectáculo y las letras manuscritas por Chris Martin de la canción “One Dance”, interpretada junto a The Muppets, personajes de Sesame Street, Emmanuel Kelly y el PS22 Chorus, fueron vendidos por 15 mil 400 dólares.

El vestuario utilizado por Shakira en el video musical de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026 y parte del espectáculo de medio tiempo, alcanzó un precio de 8 mil 240 dólares.

Los recursos obtenidos serán destinados al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y programas de futbol para niños en comunidades vulnerables de alrededor de 200 países.

La competencia en nuestra subasta fue tan global e intensa como la que vimos en el terreno de juego durante el Mundial”, señaló Julien Pradels, presidente de Christie’s America’s.

España conquistó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final y ahora uno de los objetos que acompañó aquella noche histórica forma parte de una colección privada por un precio que refleja el peso del momento que representó.