La FIFA responde a sus críticos: así defiende Infantino el plan para vender parte del Mundial

Gianni Infantino salió al paso de la creciente ola de críticas. El presidente de la FIFA defendió públicamente su propuesta para crear una sociedad comercial abierta a inversionistas privados, un proyecto que incluiría la gestión de activos como la Copa del Mundo y otros torneos de la organización.

En un video de casi cinco minutos, el dirigente insistió en que la iniciativa "no es una obligación, sino una oportunidad", y subrayó que el plan apenas inicia un proceso de consulta entre las 211 asociaciones miembro de la FIFA.

Infantino explicó que, si la propuesta recibe el respaldo de la mayoría de las federaciones y del Consejo de la FIFA, se creará una filial completamente propiedad de la FIFA que administrará los derechos comerciales, patrocinios, licencias, transmisiones y la organización de las competiciones del organismo.

¿Cuánto dinero recibirán las federaciones?

Como principal incentivo, el dirigente aseguró que cada federación podría acceder a 20 millones de dólares adicionales mediante el programa FIFA Fast Forward, elevando el apoyo potencial hasta 40 millones de dólares durante el próximo ciclo.

Estamos ante una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del futbol mundial", afirmó el presidente de la FIFA, quien también sostuvo que el crecimiento económico del futbol no está llegando de forma equitativa a las federaciones con menos recursos.

El proyecto, sin embargo, ha generado una fuerte resistencia. La UEFA ya manifestó sus reservas, mientras que distintas autoridades europeas también expresaron preocupación por la posibilidad de que inversionistas privados adquieran influencia sobre los activos comerciales más valiosos del futbol internacional.

Ante esas críticas, Infantino buscó tranquilizar a aficionados y dirigentes al asegurar que la FIFA seguirá gobernando el futbol sin ninguna injerencia externa y que competiciones como la Copa Mundial permanecerán bajo el control del organismo.

El presidente también defendió que el objetivo del plan es fortalecer el desarrollo global del deporte y puso como ejemplo el crecimiento de selecciones emergentes. "Queremos ayudar a que aparezcan los próximos Cabo Verde", señaló en referencia al sorprendente desempeño del combinado africano en el Mundial de 2026.