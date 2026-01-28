Se avecina otra salida en el América

En el América se viven tiempos de cambio y se avecina otra salida, la de Paulo Víctor Rodrigues Gomes, auxiliar del técnico André Jardine.

Según el conductor Jorge Van Rankin, el originario de Sao Paulo, está en tratos con la Confederación Brasileña de Futbol para tomar una selección con límite de edad.

Paulo Víctor es el principal enlace para la contratación de Raphael Veiga con el América, debido a su paso por las categorías inferiores del Palmeiras. El jugador espera que el cuadro brasileño le dé el ‘OK’ para realizar su viaje a México.

El auxiliar técnico ha sido pieza clave en el proyecto de André Jardine, que ha conseguido el tricampeonato del América.

Después de su paso por el Atlético de San Luis, llegó junto a Jadine al América.

Paulo Víctor también dirigió las inferiores del Novorizontino, además de estar en selecciones Sub-15 y Sub-17 de la selección de Brasil, así como la olímpica Sub-20.

Por la mañana, el América anunció la salida de Diego Ramírez, dejando su puesto como Director Deportivo, aunque aclaró que seguirá en el club para su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo.

“Diego, en su primera etapa dentro del Club colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club, así como en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo Varonil, además de formar parte integral del reciente logro histórico obtenido por las Águilas: el Tricampeonato”, indicó el América.

Actualmente, el América marcha en el lugar 15 de la tabla general con dos puntos y este sábado recibirá al Necaxa en duelo de la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.