Víctor Dávila no sale del América: Colo Colo rechaza el fichaje del chileno

El América enfrenta un panorama sumamente complejo en el actual periodo de transferencias. La directiva azulcrema mantiene como prioridad absoluta la liberación de plazas para jugadores No Formados en México (NFM), con el objetivo de apuntalar el plantel de cara al resto del torneo. Sin embargo, lo que parecía una salida inminente y una solución perfecta para todas las partes, terminó por desplomarse en las últimas horas.

Víctor Dávila protegiendo el balón ante Elías Montiel. Mexsport

La negociación que enviaría a Víctor Dávila de regreso a su país con el Colo Colo se detuvo de forma abrupta. Aunque el interés del ‘Cacique’ por el atacante era real, el gigante del futbol chileno decidió dar un paso al costado, dejando al futbolista y al club mexicano en una posición de total incertidumbre.

EL MOTIVO ECONÓMICO QUE ALEJÓ AL ATACANTE DEL ‘CACIQUE’

La cúpula del conjunto albo se reunió recientemente para definir la estructura de sus refuerzos. Tras revisar los números y las pretensiones económicas, la dirigencia determinó que el valor de Víctor Dávila se sale completamente de su presupuesto actual. Esta decisión fue confirmada de manera indirecta por el presidente del club, Aníbal Mosa, quien presentó oficialmente a otros elementos.

Víctor Dávila calentando antes de un partido. Mexsport

En lugar del jugador del América, el equipo chileno apostó por la llegada de Lautaro Pastrán, quien arribó al país para convertirse en el reemplazo de Lucas Cepeda. Con este movimiento, la lista de incorporaciones del club sudamericano parece sellada con nombres como Javier Méndez, Joaquín Sosa, Matías Fernández y Maximiliano Romero, dejando fuera de toda posibilidad a Dávila y también al exazulcrema Diego Valdés.

AMÉRICA Y EL PROBLEMA DE LOS EXTRANJEROS

Para el equipo de Coapa, este "no" por parte de la directiva alba representa un duro golpe en su planeación deportiva. La continuidad de Víctor Dávila en la plantilla complica el registro de nuevos futbolistas foráneos, un tema que la plana mayor del América buscó resolver desde el inicio de la pretemporada.

A pesar de que el periodista de ESPN, Christopher Brandt, anunció que tanto Dávila como Valdés quedaron descartados por la dirigencia del equipo más laureado de Chile, el mercado sigue abierto. No obstante, el alto salario y la ficha del jugador dificultan que otros clubes de la región puedan ofertar por sus servicios en el corto plazo.

Por ahora, el atacante chileno deberá reportar con el conjunto mexicano mientras su agente busca nuevas opciones en el extranjero. El América tiene el reloj en contra, pues necesita acomodar a sus piezas de No Formados en México antes de que cierre definitivamente el registro oficial de la liga.