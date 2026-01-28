Mala racha del América cobra su primera víctima en la dirección deportiva

En medio del caos para liberar lugares y hacerse de un nuevo jugador para reforzar el ataque en el Clausura 2026, aunado a la mala racha en cuanto a resultados, el América sufre cambios a nivel directiva.

El club anunció que Diego Ramírez dejó el cargo de director deportivo del primer equipo varonil de las Águilas.

Según el América, Diego Ramírez seguirá vinculado a la institución y con Grupo Ollamani, para la “implementación de proyectos deportivos”. Sin embargo, describió su continuidad de manera ambigua.

De igual manera, el club reconoció el aporte del directivo, hijo del exdirectivo y figura en el futbol mexicano Jesús Ramírez.

“Diego, en su primera etapa dentro del Club colaboró para la obtención de un título de liga, mientras que en una segunda etapa ha sido una pieza fundamental en el proyecto deportivo del Club, así como en la conformación de la estructura actual del Primer Equipo Varonil, además de formar parte integral del reciente logro histórico obtenido por las Águilas: el Tricampeonato", resaltó el América.

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, las Águilas se sitúan en la posición 15 de la tabla general con dos puntos de nueve disputados, tras dos empates y una derrota.

¿RELACIÓN ROTA CON LA DIRECCIÓN DEPORTIVA?

Las diferencias entre Diego Ramírez y el cuerpo técnico del América comenzaron a surgir desde el torneo pasado. Las estrategias del directivo no estaban del todo en sintonía con André Jardine y sus necesidades para el armado del plantel.

Un ejemplo fue la contratación del volante Allan Saint-Maximin. El francés no era petición del estratega brasileño, pero sí un objetivo de Diego Ramírez y su convencimiento de los datos de inteligencia deportiva; caso similar con la contratación del volante neerlandés Javairo Dilrosun.

El América mencionó que el cambio de Diego Ramírez es un impulso en su consolidación como ejecutivo Mexsport

La relación de éste, como fiel escudero a la presidencia deportiva que encabeza Santiago Baños, tuvo sus choques con el cuerpo técnico.

Con su salida del cargo, el América queda con más pendientes que aciertos en el presente semestre:

No se logró la renovación de Ralph Orquin, quien apunta a irse libre este verano hacia Europa; fichaje de Raphael Veiga sigue en el aire, la negociación está avanzada, pero el América necesita liberar plazas de extranjeros (NFM), al tiempo que Víctor Dávila y la labor de darle salida de Coapa marcha lenta.

“Estamos convencidos de que este cambio en su camino es un paso más hacia su consolidación como un ejecutivo de primer nivel en el futbol. Estamos muy entusiasmados por su nueva etapa, y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto”, añadió el América en su anuncio.