La Selección Mexicana Sub-17 avanzó a la ronda de dieciseisavos de Final en el Mundial de la categoría, tras empatar sin goles ante su similar de Venezuela, en el Estadio Aspire Zone, de Doha, Qatar.

El equipo mexicano, dirigido por el estratega Jürgen Castañeda, clasificó con dos victorias, ante Rumania, a quien venció 1-0 y una goleada de 4-0 ante Camerún. Tanto Venezuela como México avanzaron con siete puntos en el Grupo K y esperan a que se defina su rival en la siguiente ronda.

Fueron prácticamente nulas las oportunidades de peligro real entre ambos equipos, que se limitaron a intentar algunas ocasiones con disparos de media distancia.

La nota alarmante del encuentro la dio el jugador mexicano de las Águilas del América, Adonai Valdez, quien debió dejar el terreno de juego tras un impacto de cabeza que obligó a las asistencias a atenderlo en la cancha. Cinco minutos más tarde, el jugador salió del campo en camilla y se espera a que Selecciones Nacionales compartan detalles de su estado de salud.

La baja del jugador permitió al técnico mexicano hacer un cambio más de los habituales, pero ni así logró una más precisa ofensiva que pusiera a México al frente en el marcador.

El Grupo K, confirmado por México (7 putntos), Venezuela (7 puntos), Rumania (3 puntos) y Camerín (cero puntos), dejó al Tri como líder gracias a su mejor diferencia de goles.