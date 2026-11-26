México ganó sus primeros dos partidos en el Mundial Sub 17 de Qatar y se jugará el liderato del Grupo K contra un técnico que conoce el futbol mexicano desde la cancha y el banquillo. Fernando Aristeguieta, exdelantero de Morelia, Mazatlán FC y Puebla, dirige a Venezuela, que también sumó seis puntos en las primeras dos jornadas.

El equipo de Jürgen Castañeda llega con diferencia de goles de +5, frente al +2 de Venezuela, por lo que un empate le basta para quedarse con el primer lugar. Para la Vinotinto, la única forma de terminar por encima de México es ganar el partido. El conjunto mexicano ya aseguró su lugar en dieciseisavos de final.

El antecedente mundialista entre ambos equipos fue un empate 2-2 en 2023. Volvieron a encontrarse en un amistoso en 2025, que ganó Venezuela. Este viernes, México puede cerrar la fase de grupos invicto con cualquiera de los dos resultados que le aseguran el liderato.

Puebla le dio su primera oportunidad como entrenador

Después de vestir las camisetas de Morelia, Mazatlán FC y Puebla como delantero, Aristeguieta comenzó su carrera como entrenador en las fuerzas básicas de La Franja. Al frente del Puebla Sub 21 consiguió cinco triunfos en 14 partidos y trabajó con José Pachuca y Emiliano García, quienes después llegaron al primer equipo y formaron parte de las selecciones juveniles de México.

En el Clausura 2024, la salida de Ricardo Carbajal abrió la puerta para que Aristeguieta dirigiera al Puebla de manera interina en Primera División. El venezolano estuvo al frente en los partidos ante Atlas y Atlético de San Luis, en los que sumó un punto. Después regresó a la Sub 21 y llevó al equipo a la Liguilla de la categoría.

De Caracas al banquillo de Venezuela

Tras su paso por Puebla, Aristeguieta regresó a su país para hacerse cargo del Caracas. Con el club venezolano dirigió 83 partidos y consiguió llevar al equipo a competencias internacionales de la Conmebol. Su siguiente oportunidad llegó en el futbol de selecciones, al frente de la Sub 17 de Venezuela.

La Vinotinto ya tenía su boleto al Mundial de Qatar cuando Aristeguieta asumió el cargo. Su debut en el torneo al frente del equipo se saldó con dos victorias en las primeras dos jornadas. Ahora, el técnico que empezó a dirigir en las fuerzas básicas del Puebla necesita una tercera victoria consecutiva para desbancar a México del primer puesto

.¿A qué hora y dónde ver México vs. Venezuela Sub 17?

El partido entre México y Venezuela se jugará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro de la última jornada del Grupo K se disputará en la cancha siete del Aspire Zone, en Doha.

La transmisión en vivo en México estará disponible por Canal 9 en televisión abierta y por TUDN en televisión de paga. El encuentro también se podrá seguir en línea a través de ViX.