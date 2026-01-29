Atlético de San Luis se le adelanta al América con fichaje brasileño

El Atlético de San Luis no quiere quedarse atrás y antes que el América lanzó un fichaje bomba procedente de Brasil. Lucas Esteves Souza jugará en la Liga MX para el Torneo Clausura 2026.

Lucas Esteves, originario de Sao Paulo, se desempeña como lateral por izquierda. Arriba al conjunto potosino tras su paso por el Gremio.

El defensor de 25 años presume una variada trayectoria profesional dentro de su país. Surgió del Palmeiras (2017-2023) y fue parte del bicampeonato de Copa Libertadores Conmebol en el 2021, además de ostentar una Copa de Brasil; jugó a préstamo en la Major League Soccer (MLS), con el Colorado Rapids (2021-2022).

En el 2023 defendió los colores de los clubes brasileños Fortaleza y posteriormente del Atlético Goianiense. Mientras que en el 2024 jugó con el Vitória y en el 2025 con Gremio.

Se caracteriza por su velocidad, intensidad y constante proyección por la banda. Su capacidad para incorporarse al ataque, generar amplitud y aportar en fase defensiva lo convierten en un futbolista equilibrado y confiable. En sus temporadas más recientes, acumuló una participación constante, destacando por su regularidad y aporte colectivo”

San Luis, con alma brasileña

El Atlético de San Luis, para el torneo Clausura 2026, cuenta en sus filas con par de brasileños más: el defensa Robson Alves de Barros y el delantero Yan Philipe Oliveira Lemos.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Guillermo Abascal sufrió la salida del mediocampista Rodrigo Dourado. El contención brasileño fue fichado por el América, dirigido por el exentrenador del San Luis y también brasileño André Jardine.

América alista llegada de Raphael Veiga

Mientras que el Atlético de San Luis cuenta con Lucas Esteves, lo mismo que los Pumas con su refuerzo brasileño Juninho Vieira, el América espera cerrar el fichaje de Raphael Veiga este fin de semana.

Desde Brasil se reportó que este jueves el jugador del Palmeiras y el América llegaron a un acuerdo para arribar a Coapa en calidad de préstamo, con cláusula de compra obligada. Se estima que las Águilas completen los trámites este fin de semana.

Veiga todavía hizo de presencia en la convocatoria del miércoles por la noche, en la visita del Palmeiras al Atlético Mineiro, en actividad de la Serie A de Brasil. El media punta de 30 años se quedó en la banca.