¡Oficial! América, Cruz Azul y Atlante compartirán el Estadio Banorte en la Liga MX

La reapertura del Estadio Azteca, ahora conocido oficialmente como Estadio Banorte, marca una nueva era para el fútbol mexicano tras su completa remodelación de cara a la Copa Mundial 2026. Después de varios meses de trabajos, el icónico coloso de Santa Úrsula será reinaugurado el 28 de marzo, y no solo recibirá partidos de selecciones y eventos internacionales, sino también encuentros de la Liga MX como sede de varios equipos locales.

Según confirmó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), tres clubes jugarán todos sus partidos como locales en el renovado Estadio Banorte.

El Estadio Banorte que se inaugura el propio sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar la viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, Atlante, Cruz Azul y América", declaró Arriola.

Club América, que regresa a su casa tras disputar encuentros en estadios alternos como el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio Cuauhtémoc durante la remodelación.

Cruz Azul, que retomará el Azteca para enfrentar, entre otros rivales, al América en el clásico conocido como Clásico Joven.

Atlante, que regresa a la Primera División y a la Ciudad de México, retomando su relación histórica con este emblemático estadio.

El regreso de estos tres equipos como locales representa un cambio histórico, pues compartirán los equipos La inversión de casi 300 millones de dólares en modernización garantiza la viabilidad del coloso por décadas, ofreciendo instalaciones de primer nivel para clubes y aficionados.

Con esta reorganización, el Estadio Banorte no solo se consolida como un escenario emblemático del fútbol mexicano, sino que también se perfila como un punto estratégico de cara al Mundial 2026 y al calendario regular de la Liga MX, ofreciendo experiencias deportivas más diversas para los seguidores del balompié nacional.