Momento importante para el Atlas en el Estadio Jalisco. Los Rojinegros ya descontaron en el marcador (1-0) y se encuentran a un tanto de igualar la serie ante Toluca, sin embargo, la polémica se hizo presente muy temprano.

Los Zorros iniciaron como se esperaba, con intensidad y con gran empuje para poder hacer rápido un gol, algo que ya consiguieron.

Pero las dudas en el arbitraje también se hicieron presentes muy rápidamente. Zenon sacó un tiro desviado tras una buena jugada colectiva, pero en la misma, recibió un contacto de un defensor del Toluca.

El VAR mandó a llamar al árbitro Jesús Rafael López Valle y tras la revisión, decidió marcar penalti, sin embargo, parece que fue un error.

Zenon si recibió un contacto, pero este fue mucho después de que sacó el disparo. Incluso en la toma se ve que el defensa del Toluca trata de recoger la pierna, pero por la inercia de la jugada y de la velocidad, no pudo evitar el contacto.

Pero parece que la interpretación de los silbantes, tanto del VAR como del central, fue que entró de manera “temeraria” sobre el rojinegro y con ello, se decidió marcar la pena máxima.

Aldo Rocha cobró de buena manera el tiro y con eso, Atlas está a un gol de igualar la serie y clasificarse a las Semifinales del Apertura 2026.