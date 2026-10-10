¿Clásico Tapatío en riesgo? Autoridades suspenden actividades en zonas de Jalisco por huracán Simón

La incertidumbre apoderó la atención de la afición en las últimas horas previo a una nueva edición del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. El impacto del huracán Simón, fenómeno meteorológico de alta intensidad que sacude las costas del Pacífico mexicano, encendió las alarmas e hizo especular sobre la posible cancelación del encuentro programado para la noche de este sábado 10 de octubre.

La confusión se originó en redes sociales luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informara sobre la suspensión de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas en zonas de alto riesgo de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Sin embargo, el partido entre Atlas y Chivas no corre riesgo de suspensión, debido a que el municipio de Guadalajara y la Zona Metropolitana, donde se ubica el emblemático Estadio Jalisco, no forman parte de los municipios con alerta roja o restricción de movilidad.

Municipios de Jalisco con suspensión de actividades

Las restricciones de seguridad dictadas por las autoridades federales y estatales aplican de forma estricta únicamente para las regiones costeras y serranas en vulnerabilidad. Los municipios jaliscienses bajo esta medida son:

Puerto Vallarta

Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Pronóstico del clima para el Atlas vs Chivas

Aunque la suspensión no afectará a la capital tapatía, las condiciones meteorológicas sí se harán sentir sobre la cancha. De acuerdo con el sitio especializado AccuWeather, para la hora del encuentro (previsto entre las 19:00 y las 21:00 horas) se prevé un 63% de probabilidad de lluvia sobre el municipio de Guadalajara.

De esta forma, las acciones en el Estadio Jalisco continuarán según lo programado, con un ambiente de fiesta deportiva en las tribunas aunque acompañado por el factor del terreno de juego mojado.