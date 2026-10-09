Atlas confirma pelea de ‘Canelo’ Álvarez en su nuevo estadio

El pasado miércoles Grupo PRODI realizó el anuncio oficial del proyecto para construir el nuevo estadio del Atlas y bastaron solo unos días para que el conjunto rojinegro respondiera la petición de Saúl Álvarez y diera el sí para un combate del ‘Canelo’ en el recinto.

Durante la presentación ante del proyecto distintas personalidades con corazón rojinegro dedicaron unas palabras al club y la afición por la confirmación del inmueble y uno de ellos fue el pugilista tapatío, quien no dudó en externar su sueño de tener un combate en la casa del equipo de sus amores.

“El estadio que harán para el Atlas se lo merecen. Me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí, sería un sueño hecho realidad. Eso es lo que sueño y quizá se pueda lograr”

Ante estas palabras, la directiva de Atlas actuó de inmediato y utilizó sus redes sociales para confirmar que el ‘Canelo´ será invitado de lujo para la inauguración y confirmó que Saúl Álvarez tendrá un combate con su gente en la nueva casa rojinegra.

“Por supuesto que serás invitado de honor para la inauguración de nuestra nueva casa, ‘Canelo’. Y claro que tendrás una pelea con tu gente.”

Hay que recordar que en mayo del 2023 Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo la dicha de pelear en su tierra, Jalisco, por última vez. Sin embargo, en aquella ocasión lo hizo en el Estadio Akron, casa de Chivas, por lo

¿’Canelo’ Álvarez llegará al 2030?

Pese a que el sueño de ‘Canelo’ es tener un combate en el nuevo estadio del Atlas y el club aseguró que le dará la facilidad de pelear en el inmueble, la realidad es que no se puede asegurar que este se dé pues es una incógnita si Álvarez seguirá en activo para entonces.

Actualmente Saúl tiene 36 años de edad y pese a que se conserva en una excelente forma física, para cuando el nuevo estadio de Atlas sea inaugurado el pugilista tapatío tendrá 40 años de edad, por lo que el retiro le estará muy cerca o tal vez ya lo habrá alcanzado.