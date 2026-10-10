Atlas vs Chivas: El gran problema de Gabriel Milito para el Clásico Tapatío 

El Clásico Tapatío tiene a Chivas como claro favorito por su posición en la tabla y su reciente dominio sobre Atlas en el Estadio Jalisco.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado llega a la cita con un serio problema de bajas que obliga a Gabriel Milito a improvisar en un duelo de alto voltaje y sin margen de error.

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Cinco bajas de Chivas para el Clásico Tapatío

El Guadalajara llega mejor colocado en la clasificación y necesita los tres puntos para consolidar su lugar en la zona alta del Apertura 2026 y mantener la presión sobre los líderes, especialmente después de la derrota reciente ante Querétaro en casa.

Sin embargo, el cuerpo técnico tendrá que lidiar con hasta cinco bajas confirmadas para el compromiso de este sábado en el Estadio Jalisco.

Luis Romo, Bryan ‘Cotorro’ González, José Castillo y Miguel Gómez se pierden el encuentro por lesión, lo que deja huecos importantes en la zaga y el medio campo.

A esas ausencias se suma la de Omar Govea, quien cumple un partido de suspensión tras su expulsión en el duelo ante Querétaro. El mediocampista vio la roja directa en los minutos finales de aquel partido y no podrá estar disponible, obligando a Milito a buscar alternativas.

Las Chivas tendrán que encarar este partido sin su capitán y además sin dos de sus titulares. Pese a que el Rebaño parte como favorito, estas cinco ausencias seguramente tendrán peso importante en el equipo.

Milito tendrá que hacer modificaciones serias, sobre todo en defensa, para hacer un equipo sólido y que no le pase lo mismo que contra los Gallos, que en dos jugadores perdieron el partido.

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