Efraín Juárez revela la clave del buen momento del Győri ETO en Hungría

El proyecto del director técnico mexicano Efraín Juárez en el Viejo Continente marcha con viento en popa. Al frente del Győri ETO, el estratega azteca ha firmado un arranque de temporada destacado en la Liga de Hungría (NB I), colocando a su escuadra en la tercera posición general con 15 unidades tras las primeras jornadas de la campaña 2026-2027.

La gestión de Juárez ha comenzado a ganar elogios en territorio europeo gracias a la propuesta táctica de alta intensidad que le ha impreso a su plantilla, consolidando al Győri como uno de los equipos revelación del campeonato húngaro y compitiendo de tú a tú en la parte alta de la tabla.

Un camino condicionado por las lesiones

Pese al éxito numérico actual, el inicio de la gestión no ha estado exento de complicaciones debido a una constante e inusual racha de bajas médicas que mermó al equipo en las primeras semanas de trabajo. El propio entrenador mexicano confesó las dificultades burocráticas y físicas que sorteó su cuerpo técnico.

Es extraño pero, desde nuestro nombramiento, cada semana se marchaba o se lesionaba alguien. No me malinterpreten, ahora tampoco hacemos magia: en una semana no arreglas el mundo ni el futbol, pero conseguimos una buena base física. Debido a nuestro estilo de juego agresivo, esto es indispensable", detalló Juárez en una entrevista concedida al medio local Nemzeti Sport Online.

Con los pies en la tierra: Objetivo ir partido a partido

Lejos de caer en excesos de confianza por estar ubicados en puestos europeos, Efraín Juárez enfatizó que el torneo apenas comienza y la regularidad será la verdadera clave para determinar los alcances reales del Gyori ETO al final del año futbolístico.