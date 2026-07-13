Padre de Jayden Adams rompe el silencio: "Fue una muerte prematura"

La investigación sobre la muerte de Jayden Adams continúa abierta. La repentina pérdida del talentoso mediocampista sudafricano de 25 años, quien brilló con Bafana Bafana en el Mundial 2026, ha sacudido al futbol mundial.

Adams, jugador de Mamelodi Sundowns, falleció en una propiedad de Ciudad del Cabo, generando una ola de homenajes de clubes, selecciones y aficionados de todo el planeta.

Jayden Adams en el partido México vs Sudáfrica del Mundial Elizabeth Velázquez

El padre de Adams habla por primera vez de su muerte

Juanito Adams habló por primera vez sobre la muerte de su hijo, Jayden, en una entrevista con la cadena sudafricana eNCA.

En sus declaraciones, el padre expresó el profundo dolor de la familia y agradeció el apoyo recibido.

Como todos saben, fue una muerte prematura. La familia está luchando por procesarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se volverá más fácil, pero no es así. Simplemente aprendes a vivir con ello”, afirmó.

El padre del fallecido jugador sudafricano también mencionó el abrumador respaldo de los fanáticos hacía él y su familia.

El apoyo que viene de los aficionados de todo el mundo ha sido abrumador. Veremos qué nos depara el tiempo por delante. Todo el mundo está reaccionando a la muerte de Jayden”, sentenció.

¿De qué murió Jayden Adams? Policía continúa con la investigación

Las autoridades de Ciudad del Cabo continúan investigando el caso. No existe información oficial sobre la causa de muerte de Jayden Adams, ya que se espera el resultado de la autopsia.

Autoridades de Sudáfrica lamentaron el fallecimiento de Jayden Adams Reuters

Aunque circulan rumores en redes sociales y medios sobre un posible suicidio vinculado a depresión, especialmente tras la reciente muerte de su abuela, estos son solo especulaciones.

La familia y el entorno cercano han mencionado luchas emocionales recientes de Jayden, pero hasta el momento no hay confirmación oficial. Las autoridades enfatizan que se debe esperar los resultados periciales antes de emitir cualquier juicio definitivo sobre lo ocurrido.