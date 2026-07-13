México por boleto a Mundial sub 20 y Juegos Olímpicos 2028: Convocatoria, partidos, fechas y sedes

El Tri sub 20 confirmó la lista de 21 jugadores que buscarán el boleto de México para el Mundial sub 20 a disputarse en 2027 en Azerbaiyán-Uzbekistán y su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; conoce fechas, horarios y sedes de los partidos en los que el combinado nacional se jugará el proyecto.

Con Alex Diego como Director Técnico, México afrontará el Campeonato sub 20 de la Concacaf este 2026 en busca de su sitio tanto en el Mundial 2026 (4 sitios disponibles) como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (1 cupo disponible).

Alex Diego como Director Técnico en categorías inferiores de Selección Mexicana. X: @alex85diego

Estos son todos los detalles que debes conocer sobre el Campeonato Sub-20 de la Concacaf de 2026:

¿Cuándo y dónde se juega?: del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto; las sedes son Puebla (Estadio Cuauhtémoc) para la Fase de Grupos y Cuartos de Final; Semifinales y Final serán en CDMX (Estadio Banorte).

¿Cómo se juega el torneo que da acceso al Mundial sub 20 y JJ.OO.?: 12 países divididos en 3 Grupos buscan su boleto entre los 8 mejores para colocarse en la ronda de Cuartos de Final. Superan la Primera Ronda los 2 mejores de cada sector y los dos mejores terceros lugares.

¿Cuándo es y quiénes van al Mundial sub 20, 2027?: los Semifinalistas del torneo tendrán asegurado su boleto para el Mundial sub 20 a disputarse en Azerbaiyán-Uzbekistán durante 2027.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y quiénes califican?: la justa se celebrará del 12 al 29 de julio de 2028 y solamente el campeón del presente certamen asistirá a la justa veraniega como representante de Concacaf; Estados Unidos ya tiene su boleto asegurado por ser sede.

¿Quiénes son los convocados de México para el Premundial sub 20?

Estos son los futbolistas convocados por Alex Diego para disputar el torneo que da acceso al Mundial sub 20 (2027) y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

Porteros

1. Artemio Olvera – Atlético San Luis.

2. Cristo Navarrete – Chivas.

3. Juan Sebastián Liceaga – Chivas.

Defensas

4. Juan Echilvestre – Santos.

5. Cristóbal Alfaro – Atlante.

6. Luis Carmona – FC Juárez.

7. Carlos Hernández – Chivas.

8. Yohan Orozco – Chivas.

9. Edwin Soto – Pachuca.

Mediocampistas

10. Diego Covarrubias – Chivas.

11. Nelson Cedillo – Santos.

12. Samir Inda – Chivas.

13. Henrique Simeone – Tigres.

14. Juan Sigala – FC Juárez.

15. Luis Ángel Gómez – Santos.

16. Santiago Sandoval – Chivas.

Delanteros

17. Luis Gamboa – Atlas.

18. Hugo Camberos – Chivas.

19. Diego Reyes – Flamengo (Brasil).

20. Diego Ramírez – Tigres.

21. Aldahir Valenzuela – Monterrey.

¿Cuándo juega México en busca del boleto al Mundial sub 20, 2027?

Estos son los partidos programados para la Selección Mexicana de Alex Diego, quienes intentarán superar la Fase de Grupos y calificar a los Cuartos de Final; de instalarse en Semifinales asegurarán su boleto al Mundial sub 20, mientras que el título les brindaría la posibilidad de regresar a Juegos Olímpicos (2028):

México Vs Antigua y Barbuda / viernes 24 de julio, 17:00 horas – Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

México Vs Costa Rica / lunes 27 de julio, 20:00 horas – Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

México Vs Guatemala / jueves 30 de julio, 19:00 horas – Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Cuartos de Final / martes 4 y miércoles 5 de agosto - Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

Semifinal / viernes 7 de agosto – Estadio Banorte, CDMX.

Final / domingo 9 de agosto – 17:00 horas - Estadio Banorte, CDMX.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Las Semifinales y Final del Premundial 2026 se jugarán en la cancha del Estadio Banorte; un cupo disponible para Juegos Olímpicos. Mexsport

BFG