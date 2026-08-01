Cruz Azul Vs Atlante: David Ospina podría debutar en Liga MX

En el mes de su cumpleaños, David Ospina podría debutar este sábado 1 de agosto con el Atlante, día en el que los Potros de Hierro volverán a pisar la cancha del Estadio Banorte para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 3 del Apertura 2026; ya cuenta con su registro en la página oficial de la Liga MX.

Tras su convocatoria al Mundial 2026 con Colombia, David Ospina fue oficializado como refuerzo estrella del Atlante para el regreso del conjunto azulgrana al máximo circuito de la Liga MX, mismo en el que arrancó con una derrota en el Estadio Victoria ante Necaxa y, posteriormente, impuso condiciones de local para rescatar el empate (1-1) frente al América en el Coloso de Santa Úrsula.

A partir de la Jornada 3 de este certamen, Miguel Herrera contará con la posibilidad de utilizar como titular a David Ospina, portero experimentado que llega al Atlante con la encomienda de resguardar el arco del Equipo del Pueblo.

Así es como luce el registro oficial de David Ospina en el portal de la Liga MX, portero que este sábado 1 de agosto podría ver sus primeros minutos en la cancha del Estadio Banorte, cuando Cruz Azul reciba al Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026, duelo que se disputará a partir de las 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

David Ospina vivirá su primera experiencia en el futbol mexicano. Captura de pantalla

Óscar Jiménez, el gran sacrificado… una vez más

No todo es miel sobre hojuelas para cada uno de los futbolistas en la plantilla dirigida por Miguel Herrera, ya que ‘El Piojo’ deberá de volver a dejar en la banca a Óscar Jiménez, portero que sería relegado a una suplencia más tras su paso por Jaguares, América, León y -ahora- Atlante.

Será en las siguientes semanas en donde podrá definirse lo que sucederá en la portería del Atlante, conjunto que estará viviendo un semestre en donde afrontará el Apertura 2026 de la Liga MX y la Leagues Cup 2026, certamen binacional en el que se juegan la oportunidad de regresar a una Concachampions (2027) y encender una ilusión -muy lejana- de participar de nueva cuenta en un Mundial de Clubes.

Óscar Jiménez titular en los primeros partidos del Atlante en su regreso a Liga MX. Mexsport

BFG