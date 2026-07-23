Checo Pérez advierte que Cadillac podría ser el coche más lento ante avance de Aston Martin

El Gran Premio de Hungría 2026 marca un punto de inflexión estratégico en la parrilla. Tras varias carreras donde el Cadillac logró superar con margen a Aston Martin —alcanzando hasta dos segundos de ventaja en las clasificaciones de Spa-Francorchamps—, la escudería donde milita Sergio Pérez corre el riesgo de ser desplazado como el coche más lento de la parrilla.

Aston Martin presenta en Hungría este fin de semana lo que se ha definido un coche con especificaciones B. La escudería de Silverstone no ha llevado actualizaciones desde el inicio de temporada y se ha enfocado casi en crear un nuevo monoplaza para solventar los problemas que los han aquejado desde el arranque con Adrian Newey enfocado en lo que varios llaman un nuevo monoplaza donde únicamente se conserva la suspensión delantera.

El propio Sergio Pérez reconoció ante los medios que la brecha que mantenían sobre su rival desaparecerá a partir de este fin de semana. “Creo que van a desarrollarse con fuerza; obviamente son un equipo muy fuerte. Esperamos que reduzcan la diferencia y que sigan avanzando”.

El factor Newey y la cautela en la parrilla

El temor de ser relegados al último puesto de la parrilla no solo recae en el rendimiento puro, sino en el margen de evolución que Aston Martin anticipa. Valtteri Bottas admitió que dentro del garaje de Cadillac existe preocupación por la magnitud del salto técnico que prepara su competidor.

Fernando Alonso prefiere tener los pies sobre la tierra ante el nuevo Aston Martin. REUTERS

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, quiso mantener todo con más calma y señalar que el avance no se dará de la noche a la mañana por lo que Hungría será como una primera carrera. Lo que si dejó en claro es que este será el coche que desarrollarán de cara al 2027.

“No hay paquete en el mundo que te vaya a dar esa cantidad de tiempo [dos segundos], y probablemente la posición no cambiaría si corriéramos el auto actualizado en Spa”, dijo el español quien agregó que confía plenamente en el ingeniero Adrian Newey para tener un monoplaza exitoso.

Sin embargo, Aston Martin aún tendrá un precio que pagar dado que Honda ha retrasado su nueva unidad de potencia modificada. La marca japonesa también se ha convertido en un lastre para la escudería británica al estar lejos en velocidad y consistencia respecto a sus rivales.