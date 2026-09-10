Sabalenka tiene casta de leyenda al destrozar añeja marca de Steffi Graf e ir a la final del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka tendrá la oportunidad de oro de aspirar a una histórica tercera corona consecutiva en el US Open tras eliminar con autoridad y parciales de 7-5 y 6-2 a la estadounidense Jessica Pegula, con lo que aseguró su boleto para disputar su cuarto partido por el título en el mítico Estadio Arthur Ashe, la pista central del complejo de Flushing Meadows.

Con esta sólida victoria resuelta en apenas 1 hora y 20 minutos, Sabalenka ratificó su absoluto dominio sobre la estadounidense, extendiendo su historial directo a un contundente 10-4 y marcando la tercera ocasión consecutiva en que la despide de las canchas de Nueva York.

Un récord de la Era Abierta que supera a Djokovic y Graf

El logro adquiere dimensiones históricas al analizar la regularidad implacable de Sabalenka sobre la superficie de cemento. La jugadora rompió el récord de la Era Abierta al encadenar ocho finales consecutivas de Grand Slam en pistas duras (Abierto de Australia y Abierto de Estados Unidos):

La racha monumental: Abarca de forma invicta desde el Australian Open de 2023 hasta la presente edición de Flushing Meadows en este 2026.

Abarca de forma invicta desde el Australian Open de 2023 hasta la presente edición de Flushing Meadows en este 2026. Cúspide del tenis: Con este hito histórico, dejó atrás la legendaria marca de siete finales al hilo en dicha superficie que compartía con titanes del deporte blanco de la talla de Steffi Graf, Martina Hingis y, en la rama varonil, el mismísimo Novak Djokovic.

La bicampeona defensora llegará a la cita cumbre de este sábado con la firme intención de consagrar una dinastía en la Gran Manzana. Sabalenka busca conquistar su tercera corona en fila en el US Open, una proeza sumamente selecta que, dentro de la Era Abierta del tenis femenino, solo han conseguido dos de las más grandes leyendas de la historia: Chris Evert (cuatro títulos entre 1975 y 1978) y Serena Williams (tricampeonato entre 2012 y 2014).

El contexto mental tras perder el trono de la WTA

Lo asombroso de este pasaje deportivo es el contexto anímico en el que se produce. Esta imponente exhibición en las semifinales de Nueva York se concreta apenas veinticuatro horas después de confirmarse de manera matemática que Sabalenka perderá el puesto número uno del mundo en el ranking de la WTA a manos de la kazaja Elena Rybakina. Debido al desglose y defensa de puntos del circuito internacional, la bielorrusa terminará su racha de 99 semanas en la cúspide del tenis femenino a partir del próximo lunes.