¡Sufre la bicampeona! Aryna Sabalenka vence a Taylor Townsend en los octavos de final del US Open

La máxima favorita y dos veces campeona defensora, Aryna Sabalenka, superó la potencia de Taylor Townsend este domingo para asegurar su lugar en los cuartos de final del US Open 2026 después de sobreponerse a un mal inicio de partido.

La estadounidense Townsend quebró el saque de la bielorrusa en tres ocasiones durante los primeros cuatro games de servicio, amenazando con dar una de las sorpresas más grandes del certamen. Sin embargo, Sabalenka encontró su ritmo a tiempo, recuperó la confianza y terminó imponiéndose con parciales de 6-4 y 6-3 en la pista central de Flushing Meadows.

Este enfrentamiento significó el primer cruce en el circuito profesional de la WTA entre ambas tenistas. En la siguiente ronda, Sabalenka se medirá ante la ganadora del choque entre la campeona de Wimbledon, Linda Noskova, o Marta Kostyuk, buscando un boleto a las semifinales.

Básicamente, solo estaba tratando de mantenerme concentrada en mí misma y jugar no solo punto por punto, sino bola por bola. Me alegra haber sido capaz de revertir la situación en ese segundo set."

Estoy feliz de avanzar frente a una oponente tan difícil. Es una jugadora increíble cuando se aproxima a la red. Qué gran devolvedora: se mueve de manera excelente y es muy valiente. Se podía notar claramente lo concentrada que estaba. Fue un verdadero desafío jugar contra ella."

Registro histórico para el tenis de Estados Unidos

A pesar de la caída de Townsend, el tenis local está viviendo un momento histórico en el Grand Slam neoyorquino. Tanto ella como Tommy Paul formaron parte de los diez tenistas estadounidenses que lograron inscribir su nombre en la ronda de octavos de final en ambas ramas. Esta cifra representa la mayor cantidad de representantes locales en la cuarta ronda de un Major en casi un cuarto de siglo, remontándose al US Open de 2002, cuando clasificaron once.

Específicamente en la categoría masculina, la destacada participación de cinco jugadores de casa destaca en el torneo:

Los cinco clasificados: Tommy Paul, Ben Shelton, Learner Tien, Frances Tiafoe y Alex Michelsen.

Tommy Paul, Ben Shelton, Learner Tien, Frances Tiafoe y Alex Michelsen. Hito de época: Es la cifra más alta en un torneo de calibre Major desde que ocho jugadores de las barras y las estrellas lo lograran en la edición de 1995 en este mismo recinto.

El fenómeno Learner Tien

Por su parte, Learner Tien se convirtió en uno de los grandes protagonistas tras batallar hasta altas horas de la madrugada para vencer a Jakub Mensik en un espectacular duelo de cinco sets entre dos de las promesas más brillantes del circuito ATP. Con tan solo 20 años, Tien es el tenista estadounidense más joven en alcanzar la cuarta ronda del torneo desde que un joven Andy Roddick lo consiguiera en el año 2002.