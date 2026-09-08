Al borde del abismo: Sabalenka firma épica remontada ante Noskova para ir a semifinales del US Open

El paso firme de Aryna Sabalenka en el US Open atravesó por momentos de auténtica crisis y máxima tensión dramática. La bielorrusa, vigente bicampeona del certamen, debió recurrir a la definición por desempate en dos parciales de infarto para superar a la checa Linda Noskova y asegurar su boleto a las semifinales tras ganar con parciales de 7-6(1), 3-6 y 7-6(10-7).

Sabalenka extiende de esta manera su racha invicta a 18 victorias sobre las pistas de cemento de Flushing Meadows, una marca histórica que corrió serio peligro tras verse abajo por un adverso 2-4 en el tercer set definitivo. Con este triunfo en la Gran Manzana, la número uno del mundo alcanza los 46 festejos en la presente temporada del circuito de la WTA.

“¡Vaya batalla! Qué jugadora tan increíble es Noskova y ahora mismo me he quedado sin palabras porque me llevé al límite en este partido, especialmente en el tercer set. Sinceramente, pensé que ya estaba fuera, que el partido estaba liquidado y probablemente eso fue lo que me permitió sentirme más suelta y simplemente ir a por mis golpes”, reflexionó la tenista de Minsk a pie de pista.Sabalenka entra al olimpo de Serena Williams y Steffi Graf

Su sufrido acceso a la penúltima ronda por sexta edición consecutiva sitúa a la potente jugadora bielorrusa en una lista sumamente exclusiva junto a históricas figuras de la era abierta de este deporte como Steffi Graf, Chris Evert, Martina Hingis y las legendarias hermanas Venus y Serena Williams. Se trata, además, de la semifinal número 15 de Grand Slam en su trayectoria profesional tras 34 participaciones en los cuadros principales.

Por su parte, Linda Noskova, sexta sembrada del cuadro neoyorquino, se despidió con la frente en alto tras haber conquistado su primer Major en las canchas de Wimbledon semanas atrás. La checa aspiraba a convertirse en la primera tenista desde Serena Williams en 2016 en encadenar la corona sobre la hierba de Londres con las semifinales en el Abierto de Estados Unidos.

El futuro del liderato de la WTA