Alarma en New England: El receptor estrella A.J. Brown es baja de los Patriots tras grave lesión

El receptor estrella de los New England Patriots, A.J. Brown, estará fuera de los emparrillados entre cuatro y seis semanas tras confirmarse que sufrió un esguince de tobillo de segundo grado. El diagnóstico médico se dio a conocer este jueves 10 de septiembre de 2026, luego de someterse a una resonancia magnética (MRI).

La preocupante noticia representa un duro golpe estructural para los actuales campeones de la Conferencia Americana (AFC), quienes adquirieron a Brown en junio pasado como su contratación estelar de la temporada de la NFL.

¿Cómo fue la lesión de A.J. Brown con los Patriots?

La desafortunada jugada ocurrió a comienzos del tercer cuarto durante la derrota de los Patriots por 13-10 ante los Seattle Seahawks en el partido inaugural del campeonato regular del miércoles. En una tercera oportunidad clave, el mariscal de campo Drake Maye lanzó un pase incompleto hacia Brown, quien se encontraba bajo la estrecha cobertura del esquinero rival Nehemiah Pritchett. Al caer al césped, la rodilla derecha de Pritchett impactó directamente sobre el tobillo del receptor con todo el peso de su cuerpo, provocando que Brown se tomara de inmediato la extremidad en señal de dolor.

Aunque las radiografías iniciales tomadas en los vestidores descartaron una fractura ósea, los estudios de alta definición posteriores confirmaron el daño en los ligamentos superiores de la articulación. Tras permanecer un tiempo prolongado bajo revisión en la carpa médica instalada a pie de campo, Brown se retiró del inmueble vistiendo una bota ortopédica de protección.

El dilema de Mike Vrabel y la lista de lesionados de los Patriots

El entrenador en jefe de New England, Mike Vrabel, se mostró sumamente cauto ante los medios de comunicación sobre la situación física del jugador:

No sé si estará disponible para la próxima semana, pero ya veremos con el paso de los días. Sé que hará todo lo posible en su rehabilitación para regresar lo antes posible. Una vez que contemos con los reportes médicos completos del staff, definiremos el plan de tratamiento formal”.

La sensible ausencia de Brown deja un vacío en el juego aéreo de largo alcance encabezado por el juvenil Drake Maye, en especial tras la inmensa inversión realizada por la franquicia, la cual entregó una selección de primera ronda del Draft de 2028 para traerlo desde las filas de Philadelphia de la NFC.

¿Cuánto pagaron los New England Patriots a A.J. Brown?

Para asegurar la contratación de A.J. Brown el 1 de junio, los New England Patriots realizaron un agresivo cambio en el que entregaron a los Philadelphia Eagles su selección de primera ronda del Draft de 2028 y una selección de quinta ronda de 2027.

En el ámbito financiero, el receptor estelar llegó a la organización respaldado por una extensión de contrato masiva por 3 años y 96 millones de dólares (firmada originalmente en abril), la cual incluye 84 millones de dólares garantizados y un salario promedio anual de 32 millones de dólares, lo que lo posiciona como uno de los receptores mejor pagados.