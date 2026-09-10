Carlos Álvarez y Miguel Borja ya están registrados con América y podrían debutar ante Cruz Azul

El América ya tiene dos armas nuevas a disposición de Guillermo Almada. Carlos Álvarez y Miguel Borja fueron registrados oficialmente ante la Liga MX, por lo que ambos quedaron habilitados para disputar sus primeros minutos como futbolistas de las Águilas.

El registro cambia el panorama para el técnico uruguayo justo cuando el calendario le pone enfrente uno de los partidos que más esperan los aficionados azulcremas. América enfrentará a Cruz Azul el sábado por la noche y Almada ya tiene la posibilidad de recurrir a sus dos incorporaciones para intentar darle otro impulso a su equipo.

La expectativa está puesta especialmente en Carlos Álvarez. El mediapunta español, de 23 años, llegó procedente del Levante después de convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición granota. Disputó 105 partidos con el club español, marcó 14 goles y entregó 14 asistencias. Su momento más recordado fue el gol en el minuto 96 ante Burgos que aseguró el regreso del Levante a Primera División.

Álvarez aterriza en Coapa para aportar creatividad en una zona que perdió a Álvaro Fidalgo, quien salió rumbo al Betis. El español tiene condiciones para jugar como mediapunta y ofrecer una alternativa diferente en la generación de juego de las Águilas.

Miguel Borja llega con el compromiso del gol

El delantero colombiano fue contratado por América para fortalecer una ofensiva que había tenido problemas de productividad y que además sufrió las lesiones de algunos de sus atacantes. Borja llegó después de su etapa con River Plate, donde dejó una importante cuota goleadora, y durante 2026 había registrado ocho tantos en 16 partidos antes de incorporarse al conjunto azulcrema.

Ahora ambos ya aparecen en los registros de la Liga MX y la decisión queda en manos de Almada.

El técnico podrá determinar si los lleva directamente al terreno de juego ante Cruz Azul o si prefiere dosificar sus primeros minutos. Para Álvarez sería la oportunidad de comenzar a mostrar por qué América apostó por él como una pieza capaz de ocupar parte del vacío creativo que dejó Fidalgo. Para Borja, el reto será todavía más sencillo de explicar.

El posible debut de los dos refuerzos le agrega un ingrediente más al duelo ante Cruz Azul. Las Águilas ya tienen a sus nuevas piezas listas. Falta saber cuándo Almada decidirá moverlas.