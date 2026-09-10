Andoni Zubizarreta asume nuevo rol en la presidencia de Atlas

Andoni Zubizarreta continuará vinculado al Atlas, aunque con una nueva función dentro de la estructura del club. El español asumirá el cargo de Asesor de la Presidencia Ejecutiva y desempeñará sus actividades desde Europa, luego de las versiones que apuntaban a su salida de la institución.

Ante estas versiones, la directiva aclaró mediante un comunicado de prensa que el español permanecerá dentro del proyecto, pero con responsabilidades distintas a las que tenía anteriormente.

Desde su nuevo puesto, Zubizarreta contribuirá al desarrollo de estrategias destinadas a vincular al Atlas con el futbol internacional. Para ello, el club contempla aprovechar su experiencia, visión y relaciones con el objetivo de impulsar la proyección internacional de la institución.

La directiva que permanece en Guadalajara será la encargada de la operación de los primeros equipos femenil y varonil, además de la estructura de fuerzas básicas.

Atlas mantiene una fuerte inversión en fichajes

El cambio en las funciones de Zubizarreta ocurre después de un mercado de verano en el que el Atlas realizó diversas incorporaciones para el Apertura 2026. Las operaciones realizadas apuntan a que el club podría registrar la mayor inversión de una institución mexicana durante este periodo.

La última incorporación fue la del mexicano Elías Montiel, procedente de los Tuzos del Pachuca. Según reportes, su llegada representó la compra más alta en la historia del Atlas, con una operación cercana a los 12 millones de dólares como precio base, además de variables.

El mediocampista se sumó a una lista de refuerzos que también incluye el regreso a la Liga MX del mexicano Jorge Sánchez. El club incorporó además a Luis Esteves, Adonis Frías, Ryan Mmaee, Florián Monzón, Duk, Milton Valenzuela y Juan José Sánchez Purata.

De acuerdo con información de Transfermarkt, antes de concretar la operación por Montiel, el Atlas ya había superado los 20 millones de dólares de inversión en fichajes durante el mercado de verano.

Kevin Zenón, una operación todavía pendiente

El conjunto rojinegro todavía podría realizar una incorporación más antes del cierre del mercado. Kevin Zenón, futbolista de Boca Juniors, aparece como una posibilidad para reforzar al equipo en las últimas horas del periodo de registros.

El mercado para fichajes procedentes del extranjero cerrará este viernes 11 de septiembre a las 23:59 horas. Por ello, la operación del argentino con el Atlas podría concretarse antes de que termine el plazo establecido.