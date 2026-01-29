Polémica en el Abierto de Australia; castigan a Sabalenka por un grito

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, sumó una nueva polémica en el Abierto de Australia 2026, cuando fue sancionada por un grito “anormal” durante su partido contra la ucraniana Elina Svitolina en la Rod Laver Arena.

El grito se dio durante el primer punto del cuarto juego del primer set, donde la juez de silla la sancionó con un punto de penalización por “obstaculizar el juego” con su grito. Sabalenka protestó y solicitó una revisión de video, que se prolongó y provocó abucheos por parte del público.

“Dijiste ‘Uh-aya’, no haces el sonido normal”, le explicó la juez.

Aryna Sabalenka perdió el punto, pero después recuperó el temple para romper el servicio y ponerse 3-1. La número uno cerró el primer set en 41 minutos.

Svitolina tuvo una reacción en el segundo set, le rompió el saque a Sabalenka para adelantarse 2-0, pero la Bielorrusia se revolvió y encadenó cinco juegos seguidos. La bielorrusa se llevó el partido por 6-2 y 6-3.

Después de perder el punto, Aryna Sabalenka recuperó el temple para avanzar a la final del Abierto de Australia 2026 Reuters

Ahora, Sabalenka buscará su quinto título de Grand Slam, su tercero del Abierto de Australia, tras los conquistados en 2023 (ante Elena Rybakina) y 2024. En la final se medirá a la kazaja, quien superó a la estadunidense Jessica Pegula.

La bielorrusa también ostenta los títulos del US Open de 2024 y 2025.

NO HUBO SALUDO ENTRE SABALENKA Y RYBAKINA EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

Antes de que iniciara el partido, se anunció en una pantalla gigante un mensaje indicando que no habría saludo, pidiendo a los aficionados que “lo respetaran”.

No hubo saludo entre Aryna Sabalenka y Elina Svitolina Reuters

Y así fue, Rybakina evitó el saludo a Sabalenka, en un duelo cargado de contenido político.