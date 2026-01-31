La nueva reina del tenis: Elena Rybakina conquista el Abierto de Australia

La kazaja Elena Rybakina mostró sangre fría para sorprender a la número uno del mundo Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4 para coronarse en el Abierto de Australia 2026, y así conseguir su segundo Grand Slam de su carrera.

La bielorrusa Aryna Sabalenka (campeona del Abierto de Australia en 2023 y 2024) llegó a la final sin ceder ni un set y durante el partido vio como reaparecían los fantasmas de la final de 2025, en la que cayó ante la estadunidense Madison Keys.

“Es difícil encontrar las palabras ahora. Sé que es duro, pero espero que juguemos muchas más finales en el futuro”, indicó Rybakina tras el encuentro sobre su rival.

La kazaja de 26 años venía de ganar el Masters WTA a finales del año pasado. Ganó Wimbledon en 2022 y perdió la final en Melbourne en 2023 ante Sabalenka.

Para la número uno del mundo fue su segunda final perdida de manera consecutiva en el Abierto de Australia. “Espero que el próximo año sea mejor para mí”.

Una rotura en el juego inaugural fue clave para Rybakina, que se sobrepuso a dos boleas de “break” a las que enfrentó para llevarse el primer set.

Sabalenka volvió a desaprovechar tres pelotas de rotura , pero equilibró la contienda al ganar el resto en el último juego del segundo set.

Para la tercera manga, Sabalenka golpeó primero para irse un 3-0. Rybakina mostró fortaleza mental para reaccionar y ganar los cinco juegos siguientes y darle la vuelta al partido, que duró dos horas y 18 minutos.

Elena Rybakina pasará del quinto al tercer lugar en el ranking de la WTA.