Dani Alves, de los Pumas a la cárcel a  reaparecer en el Metropolitano como  predicador evangélico

El mundo del deporte y la opinión pública han quedado impactados tras la reciente aparición de Dani Alves en el Estadio Metropolitano. El exjugador del Barcelona y los Pumas de la UNAM, que recientemente fue noticia por su absolución legal en 2025, volvió a pisar el césped de un gran estadio europeo, pero esta vez con un propósito alejado del balón: compartir su testimonio de fe.

Bajo el marco del evento cristiano The Change Madrid 2026, Alves se presentó ante más de 40,000 personas el pasado fin de semana. En una intervención cargada de emoción, el brasileño se mostró en su nueva faceta como predicador evangélico, relatando cómo su paso por prisión transformó su visión de la vida.

"Lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Cristo", declaró Alves ante una multitud que seguía con atención sus palabras. El exfutbolista enfatizó que, a pesar de las dificultades vividas, su proceso espiritual le ha brindado una "libertad" que no conoció durante sus años de éxito en la élite del futbol mundial.

El futuro de Dani Alves será entre la fe y la gestión deportiva. Esta aparición en Madrid marca un punto de inflexión en la imagen pública de Dani Alves. Tras ser absuelto por la justicia, el brasileño parece enfocado en dos frentes: su compromiso religioso y su incursión como propietario del club Sporting São João de Ver en Portugal.

El exinternacional de Brasil fue a su juicio por agresión sexual en una discoteca de Barcelona, en diciembre de 2022, por lo que los Pumas de la UNAM, su último equipo como futbolista profesional, le rescindieron el contrato.

Dani Alves, en su nueva etapa como dueño de un equipo. X: @srDaniAlves

La presencia de Dani Alves en el Metropolitano generó debate en redes sociales, pero confirma su intención de reconstruir su vida lejos de las canchas, buscando influir a través de su testimonio personal y la gestión deportiva.