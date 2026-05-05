'Checo' Pérez entra por primera vez al Top 5 del Power Ranking F1 2026 tras Miami

Mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez sigue ayudando a la evolución del equipo Cadillac en su primera temporada dentro de la Fórmula 1, los esfuerzos del piloto mexicano ya fueron reconocidos por algunos de sus mayores detractores: los especialistas de la web oficial de la serie quienes después del Gran Premio de Miami 2026 lo colocaron el top 5 de los Power Rankings.

‘Checo’ Pérez sumó en el Hard Rock Stadium de Miami su cuarta carrera consecutiva cruzando la meta, aunque aún sin puntos debido a las desventajas técnicas del Cadillac en su primera temporada respecto a los demás equipos, pero como él mismo lo señaló, la misión en el arranque de esta aventura es sumar la mayor cantidad de kilómetros para seguir recolectando información.

Pérez finalizó la carrera del domingo en la posición 16, mientras que en las sesiones de calificación tanto de la sprint del viernes como la sesión del sábado en la tarde demostró un ritmo más constante en la vuelta rápida.

La opinión de los expertos de la F1 sobre Checo Pérez después de Miami

Los Power Ranking de la F1 son realizados por un panel de expertos de los cuales no se conoce su identidad. En su evaluación no solo toman en consideración el resultado de la carrera, sino en el desarrollo de todo el fin de semana.

En el pasado, los Power Rankings habían sido muy críticos con Sergio Pérez, especialmente en su última etapa con Red Bull, pero ahora han valorado de forma positiva el trabajo del piloto de Cadillac considerando las herramientas con las que cuenta.

En el veredicto dado por los expertos se llegó a esta conclusión: “Cadillac introdujo las primeras mejoras importantes de su temporada de debut en la F1 en Miami, y los primeros indicios fueron prometedores, especialmente en manos de Sergio Pérez. Tras finalizar por delante del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll en el Sprint, el mexicano volvió a dividir a los Aston Martin en el Gran Premio, lo que significa que el equipo más nuevo de la F1 ya no se encuentra a la deriva en el fondo de la parrilla”.

El paquete de actualización de Cadillac introdujo piezas importantes que estaban enfocadas en ofrecer una mayor carga aerodinámica y, aunque los tiempos aún están lejanos, los primeros resultados de correlación entre la fábrica y la pista fueron optimistas.