Champions League: Bayern vs PSG: Horario y dónde ver en vivo la semifinal

El Allianz Arena de Munich se prepara para definir al último finalista de la UEFA Champions League 2025-2026 en el duelo entre el Bayern Munich y el PSG. Ambos conjuntos llegan a esta cita tras tropiezos inesperados en sus ligas locales: los bávaros vienen de un movido empate 3-3 frente al Heidenheim, mientras que el club parisino no pasó de la igualdad 2-2 ante el Lorient.

Los equipos vienen de ofrecer un emocionante duelo de ida en la semifinal en el Parque de los Príncipes con un 5-4 a favor del PSG.

El historial entre el Bayern y el PSG es uno de los más equilibrados del continente. De sus 17 enfrentamientos previos, el Bayern presume una ligerísima ventaja con nueve victorias sobre las ocho del PSG. Sin embargo, el factor campo juega un papel crucial en esta balanza; en territorio alemán, el Bayern ha dictado sentencia al ganar cinco de los siete duelos disputados frente a la escuadra francesa.

A pesar de las dudas recientes, el instinto goleador permanece intacto. El Bayern Mnich llega con una estadística abrumadora, habiendo marcado en 51 partidos consecutivos. Por su parte, el PSG se siente cómodo como visitante, sumando seis victorias al hilo fuera de casa.

Luis Enrique confía en que el escenario europeo transforme a sus dirigidos, señalando: "La magia de la Champions League da una energía especial a los jugadores. Todo el mundo quiere estar allí y aprovecharlo al máximo".

El estratega belga del Munich ha sido claro sobre las ambiciones de su equipo: "Sabemos lo bueno que es el París, pero si algún equipo puede aceptar este reto, somos nosotros".

El PSG sufrirá las ausencias de piezas clave como Achraf Hakimi y Lucas Chevalier. El Bayern, por su parte, no podrá contar con Serge Gnabry ni Wisdom Mike.

Horario y dónde ver el partido en México

Para los seguidores en México que no quieran perderse este choque de potencias, la transmisión oficial para el territorio nacional está programada de la siguiente manera: