El Arsenal integra en su foto oficial a Win, una perra labrador

Llegó hace tres años y Win sigue cumpliendo su cometido. En mayo de 2023, el Director Técnico Mikel Arteta, conocido en la Premier League por aplicar estrategias psicológicas innovadoras para motivar y unir a su plantilla, llevó a las instalaciones del club a Win, una perra labrador color chocolate para disminuir la presión y mejorar el ambiente en el equipo.

Arteta explicó en su momento que en el club siempre hablaban de ser una gran familia. Eligió a la perra y la bautizó como Win con una particular analogía.

A todos nos encanta ganar y Win necesita mucho cariño y amor; así que el amor por Win representa lo que somos”, mencionó en su momento el estratega.

Win vive en el centro de entrenamiento del Arsenal, (London Colney) y tiene libertad para transitar por las instalaciones. Recibe a los jugadores y al cuerpo técnico cada mañana antes y después de los entrenamientos.

Está presente en momentos clave como la firma de renovaciones de contrato, como la de Aaron Ramsdale o Bukayo Saka) e incluso en la foto oficial del equipo, que se tomó apenas el pasado miércoles.

Los jugadores y el personal se turnan para cuidarla, e incluso Arteta o algunos futbolistas se la llevan a sus casas los fines de semana o días de descanso.

El impacto en el vestidor

Según el propio Arteta y reportes de la prensa inglesa, la presencia de Win cambió de inmediato la atmósfera del vestuario, ayudando a aliviar la presión de la alta competencia en la Premier League y la Champions League.

Actualmente, Arsenal se ubica en la segunda posición de la tabla en la Premier League, con 15 puntos, sólo tres por debajo del Manchester City.