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El Arsenal integra en su foto oficial a Win, una perra labrador

El club inglés contempló en la fotografía de la temporada a la perra labrador color chocolate que llegó a la institución hace tres años

Por: Sergio Alvarez

Win es una perra labrador de tres años que forma parte de la Institución
Win es una perra labrador de tres años que forma parte de la InstituciónESPECIAL

Llegó hace tres años y Win sigue cumpliendo su cometido. En mayo de 2023, el Director Técnico Mikel Arteta, conocido en la Premier League por aplicar estrategias psicológicas innovadoras para motivar y unir a su plantilla, llevó a las instalaciones del club a Win, una perra labrador color chocolate para disminuir la presión y mejorar el ambiente en el equipo.

Arteta explicó en su momento que en el club siempre hablaban de ser una gran familia. Eligió a la perra y la bautizó como Win con una particular analogía.

A todos nos encanta ganar y Win necesita mucho cariño y amor; así que el amor por Win representa lo que somos”, mencionó en su momento el estratega.

Win vive en el centro de entrenamiento del Arsenal, (London Colney) y tiene libertad para transitar por las instalaciones. Recibe a los jugadores y al cuerpo técnico cada mañana antes y después de los entrenamientos.

Está presente en momentos clave como la firma de renovaciones de contrato, como la de Aaron Ramsdale o Bukayo Saka) e incluso en la foto oficial del equipo, que se tomó apenas el pasado miércoles.

Los jugadores y el personal se turnan para cuidarla, e incluso Arteta o algunos futbolistas se la llevan a sus casas los fines de semana o días de descanso.

El impacto en el vestidor

Según el propio Arteta y reportes de la prensa inglesa, la presencia de Win cambió de inmediato la atmósfera del vestuario, ayudando a aliviar la presión de la alta competencia en la Premier League y la Champions League.

Actualmente, Arsenal se ubica en la segunda posición de la tabla en la Premier League, con 15 puntos, sólo tres por debajo del Manchester City.

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