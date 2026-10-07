¡Arteta para rato! Arsenal lo renueva hasta 2030

Mikel Arteta tiene asegurado el tiempo para seguir construyendo su legado con los Gunners. El Arsenal anunció la renovación del entrenador español hasta el verano de 2030, un acuerdo que podría llevarlo a superar una década al frente del conjunto londinense.

El técnico español, quien asumió el cargo en diciembre de 2019, prolongó su vínculo después de conquistar la Premier League de la temporada pasada. Ese campeonato se sumó a la FA Cup de 2020, conseguida durante sus primeros meses como responsable del equipo.

La continuidad de Arteta se daba por descontada, pero la firma convirtió esa expectativa en un compromiso de largo plazo. El Arsenal respaldó así al entrenador que pasó de iniciar su gestión con un título de copa a llevar al equipo a la conquista de la liga inglesa.

El nuevo contrato también abrió la posibilidad de que el estratega ocupe un lugar entre los entrenadores con mayor permanencia en la historia de la institución. Arteta, si cumple el acuerdo, superará a George Graham y quedará únicamente detrás de Arsène Wenger y George Allison.

Arteta, una relación que va más allá del banquillo

La historia de Mikel Arteta con el Arsenal comenzó antes de su llegada como entrenador. El español vistió la camiseta de los Gunners entre 2011 y 2016, año en el que puso fin a su carrera como futbolista, y conquistó dos FA Cup durante esa etapa.

Su renovación prolonga una relación que ya tuvo dos capítulos: primero dentro de la cancha y después al frente del banquillo. El entrenador expresó su satisfacción por continuar en una institución con la que también construyó una parte importante de su trayectoria como jugador.

Arteta manifestó, en el comunicado difundido por el club, que considera un privilegio comprometer su futuro con el Arsenal y continuar trabajando con personas que comparten el deseo de hacer crecer al equipo. El español también destacó el carácter de la institución y el vínculo emocional que mantiene con ella.

Los Gunners acompañaron el anuncio con una recopilación de mensajes de aficionados de distintas partes del mundo, futbolistas del plantel y antiguos compañeros del entrenador.

Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly y el capitán Martin Odegaard participaron en la presentación, al igual que Santi Cazorla, quien compartió vestidor con Arteta durante su etapa como jugador.

El Arsenal tiene ahora definido al conductor de su proyecto hasta 2030. Arteta, con el título de la Premier League como respaldo, dispondrá de nuevas temporadas para ampliar su colección de trofeos y su recorrido en el club londinense.