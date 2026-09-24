¿Arrepentido de dejar Europa por el América? Santiago Bueno destapa sus intenciones

Santiago Bueno sigue contando los días para su debut con el América. El defensa uruguayo se dice listo y con los objetivos más que claros hacia el americanismo.

En entrevista con TUDN, Santi Bueno destacó la prioridad una vez envuelto con la camiseta amarilla.

"El ganar títulos, el venir a competir, es un gran desafío. México es un gran país también para para vivir y es una gran experiencia también para para mí y para mi familia.

"El primer paso de Uruguay a Europa siempre cuesta, porque abandonas a tu familia, a tus amigos, yo me formé en Peñarol , estuve muchos años hasta llegar al primer equipo y también cuesta dar ese paso de salir a otro equipo a otro país, a otras costumbres".

Consciente del paso de su compatriota Sebastián Cáceres, Bueno compartió su deseo de trascendencia en nuestro país.

"Al venir aquí, ése fue el primer objetivo: ganar títulos con esta institución, sería algo muy lindo y seguir escribiendo la historia de este gran club".

Santiago Bueno también fue cuestionado sobre la decisión de dejar Inglaterra para llegar a México, en un acuerdo de préstamo con el América.

"Estoy muy contento de llegar a este club tan grande y tan reconocido mundialmente, para mí es un gran desafío, espero poder estar a la altura y creo que estoy bien preparado para darlo todo.

"América es un equipo muy reconocido mundialmente y cuando surgió la oportunidad, obviamente que lo hablé con mi familia. Siempre fue muy atractivo y por eso estamos acá, hoy en día, muy felices y preparados".

El defensa uruguayo explicó el acercamiento que tuvo con Raúl Jiménez, para tener mejores referencias del América y de la Ciudad de México.

"Con la primera persona que hablamos (Raúl Jiménez). Estábamos a lado, entonces cuando salió el tema y empezó a tomar fuerza de venir al América, fue el primero con quién lo hablé Y obviamente me habló maravillas del club y de la ciudad, del país obviamente.

"También con su familia tenemos una relación cercana, entonces muy convencido de lo que podía hacer".

Después el futbolista procedente de los Wolves confirmó su acercamiento a compatriotas y americanistas, Sebastián Cáceres (vendido al Celta de Vigo) y al volante Brian Rodríguez.

¿Cuándo debutará Santiago Bueno?

El mismo defensor no lo sabe. No tiene claro si realizará el viaje a Aguascalientes este fin de semana, para el juego contra Necaxa (J-10 del Apertura 2026).

"Hemos hecho una muy buena pretemporada en Wolverhampton, para llegar aquí con una base. Obviamente que la altura se nota un poco para los jugadores que no están acostumbrados a la altura, pero creo que con esta semana de entrenamiento con el cuerpo técnico estamos listos.

"No lo sabemos (estar contra el Necaxa), pero bueno esperemos que sí, cada vez me siento mejor, más preparado y con muchas ganas de poder estar y ayudar al equipo dentro".

Respecto a la adaptación, Santi Bueno describió el recibimiento del técnico y también uruguayo Guillermo Almada.

"Es un DT que tiene mucha experiencia acá en México, sabe lo que es el tema de adaptación, entonces lo hablamos, confiamos mucho en la preparación, es bueno estar alineados y creo que estamos cada vez más cerca de debutar".

En la charla, Santiago Bueno compartió su forma de ser y la manera en que su familia vive del futbol.

"Fuera de la cancha soy muy tranquilo, me gusta estar en familia, con amigos, disfrutar del día a día. No ha pesado de estar en España o en Inglaterra, países con diferentes idiomas, siempre nos hemos adaptado muy bien a su gente. Esperemos hacer lo mismo, también acá.

"También mi hermano, ahora es entrenador pero jugó profesionalmente más de 20 años en Uruguay. Mi primo también es futbolista, mi tío dirige a las selecciones juveniles de Uruguay, entonces venimos un poco de familia futbolera y obviamente que siempre en asados, en cumpleaños, el tema futbol siempre está presente".

El defensa charrúa compartió sus primeras impresiones por el efecto mediático del América tras el Clásico ante las Chivas.

"De verdad que fue una experiencia muy linda (el Clásico de México 2-2), me hubiese gustado jugarlo, se vivió muy emocionante y creo que el equipo también demostró esa rebeldía más allá de empezar perdiendo y empatarlo hasta el último minuto".

Por último, Santiago Bueno dejó un mensaje para la afición de las Águilas del América.

"Que sepan que vamos a dar el cien, que vamos a estar día a día mejorando y creciendo como futbolistas.

"Después del fin de semana, como te decía, lo más importante es ganar, que hay formas. Venimos a ganar partidos, a ganar títulos y para eso estamos".