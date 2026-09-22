¿Qué hará el América sin el 'Rayito' Rodríguez y Óscar Perea? Guillermo Almada tiene un plan 

Las ausencias del uruguayo Brian Rodríguez y del colombiano Óscar Perea han complicado la labor del cuerpo técnico del América rumbo al duelo de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026, la visita del domingo al Necaxa.

Esta jornada se empalma con la actividad de Fecha FIFA, por lo que diversos clubes de la Liga MX se verán obligados a explotar sus variantes. Sin embargo, lo mejor de las Águilas en el ataque por el costado izquierdo no está disponible.

Con el 'Rayito' rumbo a la concentración de Uruguay en Japón y Perea en la de Colombia en Estados Unidos, ¿qué opciones tiene el estratega Guillermo Almada?

Como volante izquierdo ante los Rayos del Necaxa perfila Cristian Borja. El lateral colombiano no desconoce la posición. En sus primeros juegos con las Águilas (Apertura 2024), en ese entonces con André Jardine, fue utilizado por ese costado.

De no recorrer de línea a Cristian Borja, Almada echará mano de Alexis Gutiérrez como un volante interior.

Alan Cervantes entrenó tras causar baja en Selección

En el retorno del América a los entrenamientos, la presencia de Alan Cervantes con el resto del equipo generó dudas.

El contención causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana por "molestias musculares", lo que derivó que Isaías Violante adelantara su participación con el Tricolor.

Pero el trabajo de Cervantes con el resto de sus compañeros se limitó a los circuitos sobre cancha. El resto lo sobrellevó con diferenciado. Pese a que no mostraba molestia alguna en los ejercicios, el futbolista no portaba calzado de futbol.

Su participación del próximo domingo en Aguascalientes prácticamente está descartada, por precaución. Almada no lo arriesgará y jugará con la variante que le brinda el brasileño Ícaro.

Cerca el debut de los 'Santis'

Tras el debut del español Carlos Álvarez ante las Chivas, en el América faltan los nuevos defensas sudamericanos en aparecer sobre la cancha.

El argentino Santiago Ramos Mingo y el uruguayo Santiago Bueno trabajan en su adaptación a la Ciudad de México. No ha sido sencillo, de acuerdo con el técnico Almada.

“Hemos perdido jugadores importantes, perdimos a Cáceres, entendía bien la idea, nos brindaba soluciones, tenemos que adaptarnos a otra característica de juego, los dos Santiagos están en el peor momento, es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación, la parte física están bien, mejor, uno venía jugando, el otro en pretemporada, están con lo de la altura, los evaluaremos día a día, sufrieron mucho, más Bueno que Ramos mingo, queremos darles las armas para que estén bien, del punto de vista humano van bien y están en el proceso de la altura”

Se contempla que ambos sudamericanos sumen sus primeros minutos en el Estadio Victoria. Aunque Ramón Juárez lleva mano con la titularidad; Israel Reyes acudió al llamado del Tricolor y Miguel Vásquez no tuvo la actuación deseada el sábado por la noche, en el Clásico de México.