Ex del América admite ‘bastante desorden’ en la Liga MX

Sebastián Cáceres, exfutbolista del América, comparó a la Liga MX con LaLiga durante su presentación como nuevo defensa del Celta de Vigo, donde admitió que en México hay “bastante desorden”.

“Son un futbol bastante distinto. En la liga mexicana hay más transiciones, también por el hecho de que hay bastante desorden. Acá son partidos más tácticos, más defensivos, más difícil de romper las líneas”, consideró el defensa uruguayo en la rueda de prensa que ofreció en la Cidade Deportiva Afouteza.

Estas diferencias en las competencias que tienen la Liga MX y LaLiga propician que haya más “show” en nuestro país.

“Allá hay más goles por lo que les digo del desorden”, agregó el futbolista que firmó un contrato con el Celta de Vigo hasta junio de 2030.

Por otro lado, Sebastián Cáceres admitió que recibió consejos de varios compañeros, como Álvaro Fidalgo, Néstor Araujo y Matías Vecino. Asimismo, reveló que la idea de juego fue uno de los principales motivos para decidir por el cuadro español.

“Proponer y salir jugando” y aseguró que está “en el lugar correcto”.

Tras seis temporadas y media con el América, Cáceres llega con buenas condiciones físicas y con las ganas para adaptarse a la exigencia de Claudio Giráldez.

“Voy a poner toda mi disposición para hacerlo lo antes posible y sumar con el equipo desde donde toque”, apuntó.