¡Competencia sana en el América! Niegan que extranjeros les quiten oportunidades a mexicanos

El América se reforzó conjugadores que presumen renombre en el extranjero. Las plazas de No Formados en México están completas, lo mismo que el plan de competencia interna que se volvió un interesante reto para los americanistas de origen mexicano.

¿Las posibilidades para mexicanos en el América son menores? Cuestionaron a Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas.

No se reducen. Conocen al cuerpo técnico, su carrera en España y en aquí, el que mejor juegue es el que está, vemos a Ícaro, a Dago, el cuerpo técnico no respeta jerarquías, si Miguel Borja y Ramón Juárez andan mejor que Santiago Mingo o Santi Bueno, van a jugar, es una competencia clara, tenemos plantel amplio, el cuerpo técnico va a decidir para ser más competitivos.

Los refuerzos del América

Para esta campaña, el América se hizo de los servicios de seis jugadores que militaban en el extranjero. Uno de ellos, mexicano, Edwin Cerrillo para la contención. El resto, defensas centrales Santiago Ramos Mingo (Argentina), Santiago Bueno (Uruguay); a los mediocampistas Óscar Perea (Colombia) y Carlos Álvarez (España), y al delantero Miguel Borja (Colombia).

En este contexto, Santiago Baños fue reservado en cantar si América es el mejor equipo reforzado del torneo.

“No es que lo veo como competencia, cada uno hace lo que necesita, apuntala, desde los más fuertes económicamente, cada quién hace lo mejor posible, podemos ser protagonistas, si estamos entre los primeros segundos u otro puesto, es tema de los medios, hay gente que le gusta más uno u otro”, dijo.

A pesar de no amarrar a un mediocampista más, Santiago Baños confía en la plantilla que hoy maneja el técnico Guillermo Almada.

Bien, estamos contentos, sí, de acuerdo, falta la posición, el plantel creo que cerramos sin problemas, Chiquito, Cerrillo, Dagoberto que puede jugar, el mismo Zendejas, la plantilla puede cubrir esa posición.

Baños despeja dudas sobre Carlos Álvarez

De igual modo, Santiago Baños despejó las dudas sobre el mediapunta español Carlos Álvarez, señalado de llegar con una lesión al América.

“La pubalgia, la tuvo hace unos meses, sin problemas pasó los exámenes médicos, si te platicara todas las molestias que tienen los jugadores, son tendinitis, algo muscular, los jugadores están con dolor día a día, hace sus ejercicios, estamos tranquilos”.

Incluso el directivo resaltó la preferencia que tuvo Álvarez por América en lugar de ostentosas ofertas en Europa.

“Fue fácil convencerlo, tuvimos dos llamadas, la verdad es que nos sorprendió, su club había rechazado una oferta importante, nos sorprendió, estamos agradecidos con él, ojalá vea ese jugador que le dio tanta alegría a sus clubes en España, por lo general los recibe bien nuestra afición”.