Con sabor mexicano, Francia presenta su convocatoria a la Copa del Mundo

Francia ya comenzó a vivir la Copa del Mundo 2026 y lo hizo con un video lleno de referencias a México, uno de los países anfitriones de la próxima justa mundialista junto a Estados Unidos y Canadá.

La selección dirigida por Didier Deschamps presentó su convocatoria para el torneo mediante un creativo video publicado en redes sociales, donde los futbolistas franceses aparecen rodeados de elementos culturales relacionados con las sedes mundialistas y especialmente con territorio mexicano.

El video, que dura poco más de 1 minuto y 20 segundos, rápidamente comenzó a generar reacciones entre aficionados mexicanos, quienes destacaron los múltiples guiños realizados por el conjunto europeo rumbo al torneo que comenzará en menos de 30 días.

Uno de los primeros detalles que aparece en pantalla es un cuadro con la imagen de Frida Kahlo, considerada una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel mundial. La referencia aparece mientras comienzan a desfilar algunos de los jugadores convocados por el técnico francés.

Más adelante aparece Ousmane Dembélé desayunando cereal mientras lee el periódico, en una escena relajada y cotidiana que forma parte de la dinámica utilizada por la selección francesa para anunciar a sus futbolistas elegidos para el Mundial.

El recorrido continúa mostrando diversos detalles relacionados con la cultura mexicana. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de un platón con guacamole, alimento elaborado con aguacate y que suele convertirse en uno de los platillos favoritos para acompañar eventos deportivos masivos.

Posteriormente aparece Kylian Mbappé rodeado de más referencias relacionadas con México. Entre ellas destaca un tradicional sombrero mexicano, además de varias postales colocadas sobre un estante con imágenes de ciudades mexicanas que tendrán actividad durante la Copa del Mundo 2026.

La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y miles de usuarios reaccionaron en redes sociales, destacando la manera en que Francia decidió incorporar elementos culturales mexicanos para presentar una de las convocatorias más esperadas rumbo al Mundial.

El combinado francés llegará a la Copa del Mundo como uno de los principales candidatos al título luego de mantenerse como una potencia constante en el futbol internacional durante los últimos años. Francia fue campeona del mundo en Rusia 2018 y posteriormente alcanzó la final en Qatar 2022, donde terminó cayendo ante Argentina.

Ahora, con figuras como Mbappé, Dembélé y varias de las máximas estrellas del futbol europeo, el conjunto francés intentará volver a conquistar el campeonato del mundo, mientras desde ahora comienza a conectar con la cultura de uno de los países anfitriones del torneo.