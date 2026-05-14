Andrés Guardado revienta a la Liga MX y 'bendice' a Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana

El legendario mediocampista Andrés Guardado decidió romper el silencio y lanzó fuertes declaraciones que sacudieron los cimientos del balompié azteca. Durante su reciente participación en el popular podcast "El Camino de Mario", conducido por el exjugador español Mario Suárez, el histórico capitán del Tricolor analizó sin filtros la crisis actual del torneo local y, de paso, abordó uno de los temas más candentes del momento: la posible incorporación de un talento extranjero a la Selección Mexicana bajo el mando del estratega Javier Aguirre.

Efraín Juárez sentado junto a Andrés Guardado Foto de X: @PumasMX

FUERTES CRÍTICAS A LA ESTRUCTURA DEL FUTBOL MEXICANO

Con la sinceridad frontal que lo caracteriza fuera de las canchas, el apodado Principito arremetió contra las decisiones de los altos mandos, enfocándose principalmente en la abolición del ascenso y descenso. Para el experimentado jugador, esta polémica medida representó la peor equivocación en la historia de la Liga MX. Entre risas irónicas, pero con un tono de evidente frustración, explicó que este cómodo sistema de competencia provocó una zona de confort terrible, donde los jugadores profesionales se relajan al máximo y el nivel de exigencia deportiva cae por los suelos de manera alarmante cada fin de semana.

Logo de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario. Mexsport

Incluso, descartó por completo cualquier comparación con la MLS de Estados Unidos, argumentando que la idiosincrasia en nuestro país necesita esa presión constante del castigo deportivo. Sobre el complejo tema de la multipropiedad en el futbol mexicano, Andrés Guardado admitió que, en un escenario ideal y justo, esta práctica corporativa no debería existir. Sin embargo, matizó su postura al recordar su etapa reciente con el León. Ahí notó de primera mano que el manejo operativo de Grupo Pachuca, liderado por Jesús Martínez, impulsó el crecimiento de sus múltiples franquicias, construyó instalaciones de primer mundo y fortaleció el talento de la cantera nacional.

EL VISTO BUENO PARA LA NATURALIZACIÓN DE FIDALGO

En la misma intensa charla, la plática giró hacia el armado de la Selección Mexicana rumbo al esperado Mundial 2026. Fue entonces cuando Guardado repartió enormes elogios para Álvaro Fidalgo, destacando las grandes cualidades del mediocampista. Según la aguda visión del exjugador del Betis, el elemento estelar de las Águilas posee una inteligencia táctica envidiable. Lo describió como un todoterreno silencioso que casi no pierde balones, que corre incansablemente durante todo el partido para recuperar la posesión y que ejecuta cada acción con una precisión milimétrica, volviéndose una pieza fundamental para cualquier esquema de alta competencia.

Álvaro Fidalgo jugando un partido de Europa League. REUTERS

Finalmente, Andrés Guardado reveló una anécdota muy especial que pocos conocían. Antes de iniciar formalmente sus trámites de naturalización, Álvaro Fidalgo lo contactó en privado para expresarle sus inquietudes más profundas. El jugador europeo sentía mucho nerviosismo por la posible reacción negativa de la exigente afición tricolor y del propio vestidor azteca ante un hipotético llamado. Ante estas dudas tan humanas, el veterano le brindó total respaldo y tranquilidad, dejando claro que el talento indiscutible y el compromiso absoluto siempre reciben una cálida bienvenida cuando se trata de defender la camiseta nacional en la justa deportiva más importante del planeta.