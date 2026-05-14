Kylian Mbappé responde a los abucheos y revela que Álvaro Arbeloa lo tiene como cuarto delantero

Kylian Mbappé tomó el micrófono en la zona mixta del Santiago Bernabéu y respondió a todo. A los silbidos que recibió al salir a calentar y al ingresar de cambio, a su viaje con la actriz española Ester Expósito mientras se recuperaba de una lesión, y al rol que le tiene asignado el técnico Álvaro Arbeloa dentro del esquema atacante del Real Madrid.

No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", declaró Mbappé. "Yo, al final acepto y juego el tiempo que tenga. Siento que he jugado bien, le he dado una asistencia a Jude (Bellingham), hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo."

Mbappé reconoció que en lo único que se ha equivocado esta temporada con el Real Madrid es en no ganar títulos, así como lo han hecho el resto de los jugadores. Aseguró que todo lo demás que se dice de él son meras opiniones.

La herida merengue del Clásico

La ausencia en el Clásico ante el FC Barcelona todavía duele. "Fue una pena para mí no jugar el clásico. Siempre me gusta jugar ante el Barcelona, porque siempre meto goles contra ellos", admitió. "Fue una pena no estar ahí para ayudar al equipo."

La baja de Mbappé se debió a una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, que se sumó a sus problemas crónicos en la rodilla izquierda durante la temporada.

Sin embargo, lo que encendió la mecha entre los aficionados no fue la lesión sino las imágenes que siguieron. El delantero fue captado junto a Ester Expósito en Cagliari y Cerdeña, durante una escapada de poco más de 72 horas que incluyó un paseo en yate, cenas de lujo y compras.

Kylian Mbappé volvió a tener minutos luego de una ausencia de un par de jornadas. AFP

Mbappé: "Tenía la autorización del club"

Ante las preguntas sobre el viaje, Mbappé no se escondió. "La cosa de no estar en Madrid, tenía la autorización del club. Yo creo que no soy el único jugador de la plantilla que no ha jugado que no estaba en Madrid. No entiendo lo que dice la gente, pero hay que aceptarlo."

Aunque el Real Madrid autorizó los desplazamientos, en la interna del club no comprendían que los viajes fueran prácticamente retransmitidos en directo. La indignación en redes derivó en una campaña que acumuló más de 42 millones de firmas pidiendo su salida del club.

Los abucheos, tema a tema

"No puedo cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada, lo he dicho desde hace meses, es una forma para ellos de externar una opinión y yo pienso que no me lo debo tomar como personal”, dijo Mbappé lacónico sobre los abucheos que recibió. “Luego ves la historia de mi carrera y ves que hubo mucho tiempo en el que la gente me pitaba. Así es la vida de un jugador del Real Madrid y la vida de un jugador famoso como yo”

Cuestionado sobre si estaba dolido, su respuesta fue rotunda: "No, estoy bien, estoy muy bien, 100 por 100."

Desde la llegada del delantero francés, el Real Madrid ha sumado únicamente la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, logros insuficientes para la exigencia histórica del club. Al equipo le restan dos jornadas: Sevilla y el cierre en casa ante el Athletic Club.

Arbeloa responde a lo dicho por Mbappé

En el momento que Mbappé aseguraba que Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero merengue para el juego ante el Oviedo, el entrenador aclaraba en su rueda de prensa que no sabía qué había entendido el francés de su charla antes de dar las alineaciones, pero que no lo mandó de inicio debido a su proceso de rehabilitación.

Está claro que si no lo pongo (a Mbappé) es porque no puede jugar, y eso está claro porque soy el entrenador y quien decide quién juega y quién no. No sé exactamente… He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar”, dijo Arbeloa.

“Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido (el Clásico), hoy no podía empezar, sobre todo porque no es una final, no es un partido de vida o muerte… El domingo tenemos un partido y seguro que se va a ganar ser el primer delantero”.