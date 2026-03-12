Arly Velásquez sufrió fractura tras caída; adiós a Paralímpicos de Invierno 2026

El mexicano Arly Velásquez sufrió una fractura en la escápula izquierda, por lo que le fue inmovilizado el brazo afectado. Ante ello, puso fin a su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El único representante de México en Paralímpicos, sufrió una caída durante una sesión de entrenamiento previo a lo que sería su última prueba dentro del programa de competencia.

“Tras la valoración médica realizada y priorizando en todo momento la salud y la integridad física del atleta, los médicos determinaron que Arly Velásquez no participará en la disciplina de Para Esquí Alpino, en la prueba de Slalom Gigante Carrera 1 Varonil, prueba con la que el atleta mexicano tenía previsto cerrar su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026”, indicó la Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana.

El Slalom Gigante se tenía programada para este viernes. Hace unos días, el originario de Cancún, Quintana Roo, finalizó en el sitio 15 en la final de Super-G sentado LW10-1 con un tiempo de 1:21.53, con lo que fue su segunda competencia en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Se estima que la recuperación de Arly Velásquez será de aproximadamente de 20 a 30 días, tiempo en el que se deberá mantener en reposo.

El atleta mexicano se encuentra estable y bajo seguimiento médico. “En coordinación con el equipo multidisciplinario que lo acompaña durante esta competencia, se encuentran brindándole atención y monitoreo permanente, velando en todo momento por su bienestar, recuperación y adecuada evolución clínica”.

Con Milano-Cortina, Arly Velásquez suma cinco participaciones en los Juegos Paralímpicos de Invierno y acumula 17 años de carrera deportiva.

LAS PARTICIPACIONES DE ARLY VELÁSQUEZ EN PARALÍMPICOS DE INVIERNO: