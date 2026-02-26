¿Quién es Arly Velásquez? El mexicano en los Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Apenas unos días después de haber terminado los Juegos Olímpicos de Invierno es turno de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina2026 donde México también estará representado, pero por solo un competidor: Arly Velásquez.

Con 17 años de trayectoria y 150 carreras internacionales a sus espaldas, Velásquez llega a su quinta cita olímpica con una confianza renovada y listo para representar a México en Milano-Cortina.

"La preparación ha sido la más importante que he tenido en toda mi carrera. Ya hoy en día dominamos al 100% el circuito norteamericano y estamos listos para las grandes ligas", declaró emocionado el atleta originario de Cancún tras ser abanderado.

Para el mexicano, la cita en Italia llega en un buen momento. “Estoy sumamente emocionado por ir a los Juegos Paralímpicos donde estoy seguro que nuestra participación va a ser la mejor históricamente. Hoy estoy en mi mejor momento y hay Arly todavía para largo”.

Horarios de competencia de Arly Velásquez en Italia

El esquiador mexicano participará en la categoría LW10-1 dentro de la disciplina de esquí alpino. Velásquez viajará a Italia este sábado 27 de febrero para integrarse a la ceremonia inaugural el 6 de marzo.

7 de marzo: Prueba de Downhill a las 3:50 horas.

9 de marzo: Prueba de Super-G a las 3:50 horas.

13 de marzo: Prueba de Giant Slalom (Slalom Gigante). El primer descenso será a las 2:00 horas y el segundo a las 5:30 horas.

Cabe destacar que el Giant Slalom es la especialidad donde Arly tiene mayores posibilidades luego de su décimo puesto en el Campeonato Mundial del año pasado.

¿Quién es Arly Velásquez?

Nacido el 17 de agosto de 1988 en Cancún, Quintana Roo, Arly Velásquez ha estado ligado al deporte desde muy joven iniciando con ciclismo de montaña.

Fue justo en la práctica de este deporte donde en un descenso tuvo un accidente en donde sufrió fractura en la columna vertebral y una lesión medular permanente. A partir de ahí encontró un camino en el mono-esquí desde el 2008.

Su paso por los Juegos Paralímpicos empezó en Vancouver 2010 y siguió en Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022. Milano Cortina 2026 será su quinta aparición consecutiva.