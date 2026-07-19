¿Argentina malos perdedores? La final del Mundial termina con golpes, empujones y una batalla de reproches

La derrota más dolorosa de una generación terminó de la peor manera para Argentina. La selección campeona del mundo en Qatar 2022 cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y, después del silbatazo final, el festejo español quedó opacado por una serie de enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos.

Los festejos por la coronación de España terminó convertida en un intercambio de empujones, reclamos y golpes. Mientras los suplentes españoles ingresaban al campo para celebrar el segundo título mundial de su historia, algunos futbolistas argentinos reaccionaron con enojo ante la invasión de la cancha y la emoción del momento.

El partido culminó entre empujones por parte de los futbolistas argentinos. REUTERS

¿Qué sucedió al final del encuentro?

El episodio más señalado tuvo como protagonista a Leandro Paredes. El mediocampista argentino fue expulsado después del encuentro por un golpe contra Eric García y por empujar a Gavi durante la confusión posterior al partido. Además, Nahuel Molina fue acusado de golpear a Rodri cuando el jugador español pasaba cerca de la zona donde se desarrollaba la discusión.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y abrió un debate sobre la reacción argentina tras perder una final que se decidió en tiempos extra. Para algunos analistas, la selección sudamericana no supo manejar la frustración de quedarse sin el bicampeonato mundial.

Es vergonzoso", señaló Micah Richards durante la transmisión de la BBC. "Puedes perder un partido de futbol, pero tienes que saber perder". Joe Hart calificó los hechos como "comportamiento desagradable", mientras Wayne Rooney recordó que Argentina ya había protagonizado episodios polémicos durante el torneo.

Molina se enfrasca en empujones. IMAGN IMAGES via Reuters

El caso Bellinham se reaviva

La polémica sobre el comportamiento argentino llegó después de un torneo cargado de tensión. En semifinales contra Inglaterra, otro episodio había encendido el ambiente cuando Jude Bellingham protagonizó un altercado con Valentín Barco después de la clasificación argentina a la final.

Tras el silbatazo definitivo en Atlanta, el mediocampista inglés se acercó al futbolista argentino y le dio un golpe en la parte posterior de la cabeza durante la celebración albiceleste. Las imágenes provocaron críticas hacia el jugador del Real Madrid, aunque también surgió la versión de que Barco habría provocado previamente al inglés durante los festejos.

El incidente reflejó el clima de máxima tensión que acompañó a esa semifinal, donde Argentina remontó 2-1 y dejó fuera a Inglaterra. Bellingham y Lionel Messi también habían protagonizado varios cruces verbales durante el partido.

Una final marcada por la tensión

Más allá de los incidentes posteriores, el partido entre España y Argentina estuvo cargado de intensidad. España tuvo mayor control del balón y encontró el gol del campeonato en el minuto 106 por medio de Ferran Torres, después de una batalla táctica que se mantuvo igualada durante más de 90 minutos.

Argentina terminó con 24 faltas cometidas y apenas dos disparos durante todo el encuentro, mientras España sufrió también un partido físico con 21 infracciones. La expulsión de Enzo Fernández en el minuto 93 aumentó la tensión antes del desenlace definitivo.

Incluso Lionel Messi quedó involucrado en una discusión cuando reclamó una posible expulsión para Marc Cucurella después de una acción entre ambos equipos. El capitán argentino no logró evitar que el cierre de una era terminara envuelto en controversia.

España celebró su segunda Copa del Mundo. Argentina, en cambio, se marchó con una derrota y la sensación de no saber perder.