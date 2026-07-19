Donald Trump "ensucia" la celebración de España y se niega a abandonar el podio en  la entrega de la Copa del Mundo

La fiesta de España por conquistar su segunda Copa del Mundo tuvo un invitado que terminó robando parte de los reflectores. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, permaneció en el escenario durante varios minutos después de la entrega del trofeo y no abandonó el podio mientras los futbolistas españoles iniciaban su celebración.

Después del silbatazo final en la victoria de España sobre Argentina por 1-0 en la prórroga, Trump bajó al campo del estadio para participar en la ceremonia de premiación. Su presencia estaba contemplada como parte del protocolo para entregar el trofeo de la FIFA al campeón del mundo.

Sin embargo, cuando llegó el momento más esperado por los jugadores de Luis de la Fuente, el mandatario estadunidense permaneció junto al podio mientras España levantaba la Copa del Mundo y comenzaba la tradicional celebración con confeti, fotografías y cánticos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, trató de invitarlo a bajar del estrado, pero Trump permaneció.

La escena generó comentarios en redes sociales, debido a que normalmente las autoridades invitadas se retiran del escenario después de entregar el trofeo para dejar el protagonismo absoluto al equipo campeón.

Abuchean a Trump

Antes de la ceremonia, Trump ya había recibido una reacción negativa de una parte del público. Al aparecer en el campo para la entrega del trofeo, los aficionados expresaron abucheos desde las tribunas, una situación que volvió a repetirse tras el final del encuentro.

El mandatario estadunidense había presenciado el encuentro desde un palco protegido por un cristal antibalas, acompañado por la primera dama Melania Trump y su hijo Barron. A su lado estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de que ambos descendieran al campo para formar parte del protocolo de la ceremonia.

No era la primera vez que Trump participaba en una entrega de trofeos de FIFA. Un año antes había protagonizado una escena similar en el mismo estadio durante la final de la Copa Mundial de Clubes, cuando acompañó al capitán del Chelsea, Reece James, en la celebración tras vencer al Paris Saint-Germain.

La llegada del presidente estadunidense a la final del Mundial había sido anunciada como parte de los actos protocolarios del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Trump tenía previsto participar en la entrega del trofeo dorado al campeón.

España terminó quedándose con el protagonismo deportivo después de una final cerrada ante Argentina. Ferran Torres marcó el gol decisivo en el tiempo extra para darle a La Roja su segundo campeonato mundial, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Pero en la ceremonia posterior, durante algunos minutos, la imagen que recorrió el mundo no fue solamente la de los jugadores españoles levantando la Copa, sino la de Trump permaneciendo en el centro del escenario mientras los campeones celebraban.