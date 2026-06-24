Argentina le pica el orgullo a México en el Mundial

Un 24 de junio de 2006, hace 20 años, tiene un episodio amargo en la historia de la Selección Mexicana y hoy, Argentina lo recordó, picándole el ‘orgullo’ a los mexicanos, previo al duelo que sostendrán ante Chequia en el Estadio CDMX, en lo que será el cierre de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

En una imagen que publicó la Asociación de Futbol Argentino (AFA) en Instagram, recordó el México 1-2 Argentina que se dio en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste echó a los mexicanos del torneo.

LA AFA recordó cuando Argentina echó a México del Mundial Tomada de Instagram AFA

En la publicación, también adjuntó la imagen del golazo que hizo Maxi Rodríguez (tercer gol en el Mundial) tras un pase de Juan Pablo Sorín en tiempo extra, al minuto 98, para sentenciar el pase de Argentina a Cuartos de final, y de testigos Gonzalo Pineda y Carlos Salcido, tratando de tapar el remate de pierna izquierda.

México tuvo un inicio frenético en Leipzig, no dejó salir a la selección de Argentina y se adelantó al minuto 5 con gol de Rafa Márquez tras un centro que peinó Jared Borgetti, pero cinco minutos después Hernán Crespo igualó 1-1. El partido se definió en tiempos extra.

Aquel sábado 24 de junio de 2006, se dio un partido muy igualado, con Argentina teniendo mayor posesión de balón de manera ligera, con un 51 por ciento, por 49 de

El portero Roberto Abbondanzieri terminó con cinco salvadas, mientras que Oswaldo Sánchez con tres. Guillermo Ochoa fue el arquero suplente.