Sanción ejemplar en el Mundial 2026: Assim Madibo se va 5 partidos

El Mundial 2026 registró una sanción ejemplar. El jugador de la selección de Qatar, Assim Madibo, fue sancionado con cinco partidos tras la roja que recibió por la entrada que le causó una grave lesión al centrocampista canadiense Ismael Kone.

El seleccionado de Canadá sufrió una fractura en una pierna tras la entrada de Madibo en la segunda parte, del duelo que Qatar cayó 6-0 en el segundo partido del Grupo B.

Assim Madibo cometió esta entrada sobre Ismael Kone Reuters

“Todos pudimos oír el chasquido del hueso. Quedamos conmocionados por la naturaleza de la lesión y porque Ismael es una pieza fundamental en nuestro equipo. Será una baja importante”, dijo el técnico Jesse Marsh.

El dictamen de la Comisión Disciplinaria de la FIFA concluyó que la sanción de 5 partidos es por juego antideportivo grave, decisión que puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación.

Assim Madibo visitó a Ismael Kone en el hospital Reuters

Tras la operación a la que fue sometido Kone, el qatarí Assim Madibo y el ministro de Deportes de Qatar lo visitaron en el hospital para mostrar su apoyo y enterarse de su estado de salud.

“Ismael Kone fue operado con éxito de una fractura de un miembro inferior (pierna izquierda). Debe recuperarse por completo, pero se perderá el resto de la Copa del Mundo. ¡Volverás más fuerte, Isma!”, indicó la selección canadiense en su cuenta de X.

En aquel partido, la selección de Qatar terminó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Homam Al-Amin (32’) y Assim Madibo al 53.