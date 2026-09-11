México 2-1 Argentina EN VIVO: Jornada 3, Mundial sub 20 Femenino, 2026
México y Argentina se enfrentan en la Jornada 3 del Mundial sub 20 femenino 2026; en juego un boleto hacia los Octavos de Final
Con este resultado, México estaría calificando a los Octavos de Final del Mundial sub 20
El Tri se marcha en ventaja con los goles de Deiry Ramírez
A la primera parte del compromiso
En el tramo final del primer tiempo
Espectacular asistencia de 'chilena' por parte de Alice Soto que pone a México en ventaja
Deiry Ramírez anota un portento de gol para igualar el duelo con un disparo desde fuera del área
Montserrat Saldívar deja escapar el del empate al estrellar su intento en la portera Priscila Siben
Argentina toca la puerta en un par de ocasiones y Mercedes Diz deja escapar el 2-0
Centro desde la banda de la derecha que es rematado por Annika Paz para anotar el 1-0 en favor de la Albiceleste
Natalia Muñoz responde desde el punto penal para enviar el esférico fuera del área
El Tri no encuentra los espacios tras la respuesta por parte de la Albiceleste
Que termina sin remate por parte de la delantera sudamericana, Mercedes Diz
Que le brinda una nueva oportunidad a Argentina de meter el balón al área azteca
Las dirigidas por Dorival Bueno intentan ponerse por delante
La portera de México resguarda su arco ante el remate Albiceleste
Desde el disparo de Berenice Ibarra que se marcha apenas por encima del arco de Priscila Siben
En un encuentro donde el Tri se mantiene al acecho de la mejor oportunidad
En un inicio donde México intenta obtener el protagonismo
México y Argentina buscan su sitio en los Octavos de Final del Mundial sub 20 femenino
En la Arena Katowice de Polonia
Camila Vázquez, Michel Fong, Natalia Muñoz, Berenice Ibarra, Ana Torres, Ashlee Mora, Yareli Valadez, Alexa Soto, Deiry Ramírez, Alice Soto y Montserrat Saldivar
DT Dorival Bueno
Priscila Siben, Julia Vinhas, Luisana Araya, Camila Ochoa, Carolina Ceniza, Agustina Maldonado, Brisa Jara, Alma Velasco Heim, Julieta Aguilar, Mercedes Diz y Annika Paz
DT Christian Meloni
1. Polonia / 6 puntos (+4)
2. Argentina / 3 puntos (+5)
3. Benín / 1 punto (-8)
4. México / 1 punto (-1)
* Los primeros dos avanzan directo, el tercer lugar contaría con oportunidades de calificar y el 4º estará eliminado.
México 2-2 Benín / Jornada 1
México 1-2 Polonia / Jornada 2
Es la sede de este partido correspondiente a la Jornada 3 del Mundial sub 20 femenino, 2026
México y Argentina se juegan el boleto a los Octavos de Final