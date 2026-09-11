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México 2-1 Argentina EN VIVO: Jornada 3, Mundial sub 20 Femenino, 2026

México y Argentina se enfrentan en la Jornada 3 del Mundial sub 20 femenino 2026; en juego un boleto hacia los Octavos de Final

Por: Bernardo Ferreira

México y Argentina se enfrentan en la Jornada 3 del Mundial femenino sub 20, duelo correspondiente a la Fase de Grupos.
México y Argentina se enfrentan en la Jornada 3 del Mundial femenino sub 20, duelo correspondiente a la Fase de Grupos.Especial
Escudo México MxM / Bien
MÉXICO
21
ARGENTINA
Escudo de la Selección de Argentina para el Mundial 2026.
SEGUNDO TIEMPO
46'¡¡¡ARRAAAAAANCA EL SEGUNDO TIEMPO!!!

Con este resultado, México estaría calificando a los Octavos de Final del Mundial sub 20

MT¡¡¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!!!

El Tri se marcha en ventaja con los goles de Deiry Ramírez

45'Se añade 1 minuto

A la primera parte del compromiso

43'México mantiene la dinámica

En el tramo final del primer tiempo

40'GOOOOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICOOOOOOOO

Espectacular asistencia de 'chilena' por parte de Alice Soto que pone a México en ventaja

36'¡¡¡GOLAZOOOOOOOOOO DE MÉXICOOOOOOOOOOOO!!!

Deiry Ramírez anota un portento de gol para igualar el duelo con un disparo desde fuera del área

35'¡¡¡¡¡Nooooooooooo!!!!!!

Montserrat Saldívar deja escapar el del empate al estrellar su intento en la portera Priscila Siben

33'¡Se salva México!

Argentina toca la puerta en un par de ocasiones y Mercedes Diz deja escapar el 2-0

29'GOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINAAAAAA

Centro desde la banda de la derecha que es rematado por Annika Paz para anotar el 1-0 en favor de la Albiceleste

26'Centro rechazado por México

Natalia Muñoz responde desde el punto penal para enviar el esférico fuera del área

24'Partido trabado

El Tri no encuentra los espacios tras la respuesta por parte de la Albiceleste

20'Ceeeeentro peligroso contra México

Que termina sin remate por parte de la delantera sudamericana, Mercedes Diz

17'Falta por parte de Yareli Valadez

Que le brinda una nueva oportunidad a Argentina de meter el balón al área azteca

14'México mantiene la iniciativa

Las dirigidas por Dorival Bueno intentan ponerse por delante

11'Camila Vázquez controla

La portera de México resguarda su arco ante el remate Albiceleste

7'México toca la puerta

Desde el disparo de Berenice Ibarra que se marcha apenas por encima del arco de Priscila Siben

5'Arrecia la lluvia

En un encuentro donde el Tri se mantiene al acecho de la mejor oportunidad

2'Cambio de posesión constante

En un inicio donde México intenta obtener el protagonismo

0'¡¡¡COOOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

México y Argentina buscan su sitio en los Octavos de Final del Mundial sub 20 femenino

-Ya se entonan los Himnos Nacionales

En la Arena Katowice de Polonia

-XI de México

Camila Vázquez, Michel Fong, Natalia Muñoz, Berenice Ibarra, Ana Torres, Ashlee Mora, Yareli Valadez, Alexa Soto, Deiry Ramírez, Alice Soto y Montserrat Saldivar

DT Dorival Bueno

-Alineación de Argentina

Priscila Siben, Julia Vinhas, Luisana Araya, Camila Ochoa, Carolina Ceniza, Agustina Maldonado, Brisa Jara, Alma Velasco Heim, Julieta Aguilar, Mercedes Diz y Annika Paz

DT Christian Meloni

-Así marcha el Grupo A previo al inicio del partido

1. Polonia / 6 puntos (+4)
​2. Argentina / 3 puntos (+5)
​3. Benín / 1 punto (-8)
​4. México / 1 punto (-1)

* Los primeros dos avanzan directo, el tercer lugar contaría con oportunidades de calificar y el 4º estará eliminado.

-El Tri suma 1 punto

México 2-2 Benín / Jornada 1
México 1-2 Polonia / Jornada 2

-La Arena Katowice

Es la sede de este partido correspondiente a la Jornada 3 del Mundial sub 20 femenino, 2026

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

México y Argentina se juegan el boleto a los Octavos de Final

México y Argentina se enfrentan en la Jornada 3 del Mundial femenino sub 20, duelo correspondiente a la Fase de Grupos.
México y Argentina se enfrentan en la Jornada 3 del Mundial femenino sub 20, duelo correspondiente a la Fase de Grupos.Especial

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