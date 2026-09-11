Checo Pérez analiza el GP de Madrid: "Va a convertirse en la mejor carrera de Europa"

El debut de la Fórmula 1 en el circuito semipermanente de MadRing dejó sensaciones positivas en el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien destacó las virtudes de la nueva sede del Gran Premio de España y del cual consideró tendrá un gran éxito en la máxima categoría.

Aunque en los resultados Cadillac sigue en la parte posterior, al ser cuestionado sobre sus impresiones generales del trazado y el ambiente de la capital española, Pérez no dudó en elogiar las instalaciones y el concepto del evento:

"Es un circuito genial y una gran sede. Estoy muy feliz de estar corriendo en Madrid y confiado en que esto se va a convertir en una de las mejores carreras de Europa".

Ajustes en la parte trasera y el reto de la clasificación

De cara a la jornada sabatina, el piloto de Cadillac aclaró que el monoplaza no incorporó grandes paquetes de evoluciones para esta fecha, salvo por ajustes específicos en el alerón posterior que estaban previstos para Italia pero, que por problemas de producción no estuvieron en posibilidad de montar.

"Tenemos trabajo por hacer con la puesta a punto durante la noche”, expresó el mexicano quien prefirió mantenerse positivo: “pero fue un buen día en general y pudimos obtener datos valiosos en tandas largas".

Con la mirada puesta en la sesión de clasificación, Checo enfatizó la importancia de asegurar un buen lugar en la parrilla ante la dificultad que presentará el trazado urbano para realizar rebasamientos en carrera:

"Definitivamente es una pista difícil para rebasar, queremos estar en una mejor posición. Necesitamos dar el mil por ciento porque el cien por ciento no es suficiente”, concluyó el mexicano quien sabe que la parrilla definirá parte del éxito del domingo donde la clave estará en alejarse de los posibles incidentes que habrá en el circuito callejero.