¡Oficial! James Rodríguez regresa a Colombia para jugar con el Atlético Nacional

El club Atlético Nacional oficializó la llegada de James Rodríguez a Colombia. En los últimos días estaba en duda el futuro del ‘10’ de la selección colombiana, se hablaba sobre si el mediocampista regresaría a su país natal e incluso de competir en la segunda división de Italia.

En el último día del cierre del mercado de fichajes para jugadores libres en el Futbol Profesional Colombiano (FPC), el club verdolaga confirmó que Rodríguez se unirá al plantel del equipo “más grande y popular del país”.

Por su parte, Rodríguez ya realizó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en preparación para el partido que disputarán este domingo contra las Águilas Doradas, donde la afición podrá ver el posible debut de la máxima figura del futbol colombiano.

James Rodríguez durante su primer entrenamiento con el club verdolaga. @nacionaloficial

Presentación oficial de James: “Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto”

Directivos del club acompañaron al jugador durante su presentación oficial transmitida por Atlético Nacional TV. El evento contó con la presencia del presidente del club Sebastián Arango, el director técnico Lucas González, el director deportivo Víctor Marulanda y, por supuesto, James Rodríguez.

Durante la presentación se reveló que hace apenas cuatro días el mediocampista no estaba interesado en volver a Colombia, sin embargo, en los últimos tres días Rodríguez cambió de parecer al sentirse acogido por el club.

Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto”, expresó Rodríguez.

Rodríguez también mencionó que él no llega al Atlético para estar tranquilo, él quiere ganar y jugar.

El mediocampista dice que la camiseta pesa mucho y estar listo para lo que viene. @nacionaloficial

Yo soy alguien que quiere siempre ganar, que quiere competir siempre y Nacional siempre quiere eso también”, dijo Rodríguez.

Aún no se revela si James Rodríguez jugará con el ‘10’ en el dorsal, no obstante, él está dispuesto a jugar en la posición que le indique Lucas González.

Va a hacer que Atlético Nacional siga construyendo grandeza, va a hacer que nuestro equipo sea mejor y va a hacer que el futbol profesional colombiano sea mejor”, declaró González.

El futbolista de 35 años llega al Atlético Nacional con un nuevo reto: mantener la grandeza del club como líder histórico de la Categoría Primera A, con 18 campeonatos en su palmarés. Rodríguez en esta nueva etapa de su carrera profesional intentará buscar el decimonoveno trofeo y está listo para jugar próximamente en el Estadio Atanasio.