Argentina, Alemania, Italia, Japón y España presentan playeras del Mundial 2026

Como parte de su estrategia global para el Mundial 2026, la firma alemana Adidas llevó a cabo un evento inmersivo en Los Ángeles, donde fusionó deporte, música y cultura urbana para presentar sus nuevas equipaciones de visitante.

El escenario elegido fue el Lower Grand Tunnel, en el centro de la ciudad, un espacio que fue transformado en una auténtica celebración callejera. Ahí, la marca apostó por romper con el formato tradicional de lanzamientos y creó una experiencia multisensorial en la que los jerseys se integraron como parte de una narrativa cultural más amplia.

Uno de los elementos más destacados del evento fue el regreso del icónico trifolio de adidas Originals a las equipaciones de selecciones nacionales, una decisión que marca un guiño a la herencia de la marca y que no se veía en este contexto desde hace décadas. La propuesta busca conectar el pasado con el presente, en un momento donde la estética del futbol trasciende lo deportivo para instalarse en la cultura global.

La velada fue organizada por pgLang, la firma creativa cofundada por Kendrick Lamar, y reunió a figuras del deporte, la música y la moda en un ambiente que evocó la energía de las calles.

En el apartado musical, el productor canadiense Kaytranada ofreció una sesión que marcó el ritmo de la noche, antes de dar paso al espectáculo principal encabezado por Baby Keem, quien convirtió el túnel en un escenario de alta intensidad.

Las playeras presentadas fueron las de Argentina, Alemania, Italia, Japón y España, además de la de México.

Con este tipo de activaciones, Adidas refuerza su apuesta por posicionar las equipaciones no sólo como indumentaria deportiva, sino como símbolos culturales capaces de dialogar con nuevas audiencias en la antesala de 2026.