Arde el infierno: Toluca golea a San Diego y avanza en la Concachampions 2026

Toluca convirtió la presión en goleada y selló una remontada contundente al imponerse 4-0 sobre San Diego FC la noche del miércoles, resultado con el que avanzó a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup con marcador global de 6-3.

Obligado tras la derrota en la ida, el conjunto escarlata asumió el control desde el inicio con posesión y presión alta. Durante los primeros minutos encontró resistencia en un rival ordenado, que apostó por cerrar espacios y capitalizar errores.

La primera anotación llegó al minuto 43. Luego de un fallo en la salida del guardameta Duran Ferree, el balón quedó suelto en el área. Tras un rebote en el poste de Nico Castro, Jesús Ricardo Canelo Angulo apareció para empujar el 1-0 y encender el Estadio Nemesio Diez antes del descanso.

Se suelta el Diablo

Toluca amplió la ventaja al 56, cuando Paulinho culminó una jugada colectiva con una definición precisa dentro del área para el 2-0. Tres minutos después, Angulo firmó su doblete al aprovechar un balón servido tras una acción revisada por el VAR, con asistencia de Paulinho, para colocar el 3-0 que prácticamente sentenció la serie.

El equipo local mantuvo el control en el tramo final ante un San Diego que mostró desgaste y perdió claridad ofensiva. La visita terminó con un jugador menos tras una expulsión en los últimos minutos, lo que facilitó el cierre para los escarlatas, que añadieron un cuarto tanto para redondear la goleada.

Toluca resolvió la eliminatoria en casa con eficacia en momentos clave y avanzó a la siguiente fase del torneo regional, dejando atrás la desventaja inicial y confirmando su fortaleza como local.